Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

О чем узнаете:
- В Украине выросли цены на топливо
- Где самое дорогое топливо
- На каких заправках самое дешевое топливо
Крупнейшие в Украине сети АЗС обновили цены на топливо на воскресенье, 5 апреля. Об этом сообщает Главком.
Средняя стоимость топлива на украинских АЗС составляет:
- бензин А-95 - 72,87 грн/л;
- дизельное топливо - 88,43 грн/л.
Отмечается, что стоимость дизельного топлива выросла на заправках "Укрнефти" и "БРСМ-Нефть". Самый дорогой дизель заметили на заправках сети ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое топливо на заправках "Укрнефть" и "БРСМ-Нефть".
Стоит добавить, что сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95", указывает следующие средние цены на топливо по стране по состоянию на 3 апреля:
- бензин А-95 премиум — 75,03 грн/л;
- бензин А-95 — 71,83 грн/л;
- бензин А-92 – 66,43 грн/л;
- дизельное топливо – 87,63 грн/л;
- автогаз – 47,94 грн/л.
Возможен ли дефицит дизельного топлива
Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук заявил, что Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно осложняется и может стать критической уже в ближайшее время.
По его словам, подорожание дизельного топлива неизбежно приведет к росту цен на товары, ведь транспортная составляющая заложена в их стоимость.
Цены на топливо — последние новости
Как сообщал Главред, экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что цены на бензин в Украине могут резко вырасти до 100 грн за литр. По его словам, этот сценарий возможен, если эскалацию на Ближнем Востоке не прекратят, а мировые цены на нефть будут стремительно расти и в дальнейшем.
Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.
В то же время председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.
Читайте также:
- Внес 1000 грн — и остался ни с чем: люди жалуются на терминалы ПриватБанка
- За посылки придется платить больше: "Укрпочта" повысила тарифы
- Курс доллара пойдет на спад: озвучен новый прогноз на ближайшее время
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
