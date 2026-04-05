Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

Средние цены на бензин в Украине составляют 72,87 грн/л.

https://glavred.info/economics/ceny-vnov-vzleteli-na-kakih-zapravkah-samoe-deshevoe-toplivo-10754426.html Ссылка скопирована

В Украине выросли цены на топливо

О чем узнаете:

В Украине выросли цены на топливо

Где самое дорогое топливо

На каких заправках самое дешевое топливо

Крупнейшие в Украине сети АЗС обновили цены на топливо на воскресенье, 5 апреля. Об этом сообщает Главком.

Средняя стоимость топлива на украинских АЗС составляет:

видео дня

бензин А-95 - 72,87 грн/л;

дизельное топливо - 88,43 грн/л.

Отмечается, что стоимость дизельного топлива выросла на заправках "Укрнефти" и "БРСМ-Нефть". Самый дорогой дизель заметили на заправках сети ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое топливо на заправках "Укрнефть" и "БРСМ-Нефть".

Как менялись цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Стоит добавить, что сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95", указывает следующие средние цены на топливо по стране по состоянию на 3 апреля:

бензин А-95 премиум — 75,03 грн/л;

бензин А-95 — 71,83 грн/л;

бензин А-92 – 66,43 грн/л;

дизельное топливо – 87,63 грн/л;

автогаз – 47,94 грн/л.

Возможен ли дефицит дизельного топлива Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук заявил, что Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно осложняется и может стать критической уже в ближайшее время. По его словам, подорожание дизельного топлива неизбежно приведет к росту цен на товары, ведь транспортная составляющая заложена в их стоимость.

Как сообщал Главред, экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что цены на бензин в Украине могут резко вырасти до 100 грн за литр. По его словам, этот сценарий возможен, если эскалацию на Ближнем Востоке не прекратят, а мировые цены на нефть будут стремительно расти и в дальнейшем.

Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред