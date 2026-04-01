Украину может накрыть дефицит дизтоплива: названа главная угроза для транспорта и цен

Юрий Берендий
1 апреля 2026, 22:33
Рост цен на дизельное топливо и проблемы с поставками могут привести к подорожанию товаров и создать риски для рынка топлива, отметил эксперт.
Цены на бензин и дизельное топливо — стоит ли ожидать дефицита в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Дефицита бензина в Украине на данный момент нет
  • Ситуация может ухудшиться в ближайшие недели
  • Рост цен на дизтопливо повлияет на стоимость базовых продуктов

Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно усложняется и может стать критической уже в ближайшее время. Об этом рассказал президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук в эксклюзивной колонке для Главреда.

По словам эксперта, для Украины нефть как сырье имеет меньшее значение из-за ограниченных возможностей ее переработки внутри страны, тогда как ключевую роль играют именно готовые нефтепродукты.

"На данный момент дефицита бензина нет. Зато риски дефицита дизельного топлива постепенно растут. И это ключевая проблема, ведь именно дизель является базовым топливом для экономики: его используют грузовой транспорт, общественный транспорт, аграрный сектор и военная техника", — указал он.

Косянчук подчеркнул, что дисбаланс между бензином и дизельным топливом характерен не только для Украины, но и для всей Европы. В частности, сельскохозяйственная техника, грузовой транспорт и военная техника преимущественно используют дизель, что объясняется не только его эффективностью, но и более высокими показателями безопасности по сравнению с бензином.

Основная проблема, по его мнению, заключается в том, что даже при достаточных объемах нефти может возникать дефицит отдельных видов топлива, прежде всего дизеля. При этом около 75% потребления приходится на общественный транспорт, логистику, военную сферу и крупную промышленность, тогда как роль бензина в общем балансе значительно меньше.

"При этом на рынке уже видно, что даже так называемые премиальные виды бензина фактически не отличаются от обычного А-95 Евро. Разница заключается преимущественно в маркетинге, тогда как цена может быть выше на 2-3 гривны за литр. То есть потребитель фактически переплачивает за бренд, а не за реальное качество", — утверждает он.

Эксперт топливного рынка отметил, что основные трудности сейчас связаны именно с дизельным топливом, и даже открытие Ормузского пролива не решит их в краткосрочной перспективе. Если дефицит дизельного топлива сохранится, его стоимость будет формироваться по базовому принципу спроса и предложения, при этом прогнозировать конкретные цены сейчас сложно из-за нестабильности ситуации и влияния многих факторов.

"Важную роль на рынке играет "Укрнафта". В последнее время компания значительно увеличила объемы реализации топлива, фактически сдерживая рост цен. В то же время есть основания полагать, что она работает на грани рентабельности или даже в убыток. Однако это помогает потребителям в краткосрочной перспективе, но в то же время означает меньшие налоговые поступления в бюджет. Фактически именно "Укрнафта" сейчас удерживает цены, особенно в премиальном сегменте. Если бы этого не происходило, цены на заправках могли бы быть значительно выше, прежде всего на дизельное топливо. При этом рост цен на бензин является относительно умеренным: условно, повышение на 0,5 грн может сопровождаться ростом стоимости дизеля на 2-2,5 грн", - подчеркнул он.

Косянчук подчеркнул, что подорожание дизельного топлива неизбежно приведет к росту цен на товары, ведь транспортная составляющая заложена в их стоимость. В результате это отразится на стоимости базовых продуктов и услуг, в частности воды, круп, молочной продукции и других.

Что касается возможного дефицита, в краткосрочной перспективе, в течение одной-двух недель апреля, ситуация останется относительно стабильной, но дальше все будет зависеть от развития событий в регионе Персидского залива и эффективности импортных поставок.

Он также добавил, что перестройка логистики необходима не только из-за ситуации в Ормузском проливе. Ранее Украина имела диверсифицированные источники поставок топлива из Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Турции, Греции и стран Ближнего Востока, в частности Катара. Однако сейчас эти государства также сталкиваются с энергетическими трудностями, снижают налоги на топливо и рассматривают возможность использования стратегических резервов, которые в первую очередь направляются на внутренние нужды, а не на экспорт.

"У Украины же нет достаточных стратегических запасов топлива — значительная их часть была утрачена еще в 2022 году. В результате рынок работает с минимальными запасами — фактически на уровне одной недели, то есть почти "с ходу". В таких условиях даже при наличии ресурса на внешних рынках Украина вынуждена платить дополнительную премию. Она может достигать около 150-200 долларов за тонну сверх биржевой цены, что существенно удорожает импорт", — резюмирует он.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Насколько могут вырасти цены на топливо в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, в Украине на автозаправках могут появиться новые рекордные цены на бензин на фоне затянувшейся войны на Ближнем Востоке. При этом внутренние налоги почти не определяют конечную стоимость топлива. Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ допускает, что цена бензина может резко подскочить даже до 100 гривен за литр. Такое развитие событий возможно в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и стремительного роста мировых цен на нефть.

"Бензин может стоить и 100 грн. Независимо от того, какие там заложены внутренние налоги. Даже если полностью освободить топливо от налогообложения, оно все равно будет продаваться по цене, максимально приближенной к той, которую готов заплатить потребитель", — заявил Кущ.

Он подчеркивает, что топливо является рыночным товаром, и его цена формируется прежде всего под влиянием спроса, предложения и глобальных нефтяных котировок. Если конфликт в регионе затянется, это и дальше будет подталкивать цены на нефть вверх, что напрямую повлияет и на стоимость топлива в Украине.

Цены на топливо в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты не исключают, что уже в ближайшее время стоимость топлива в Украине может существенно повыситься.

По прогнозу основателя группы компаний Prime, топливного эксперта Дмитрия Леушкина, в течение недели автозаправочные станции будут продолжать поднимать цены: дизель может подорожать еще примерно на 6 гривен за литр, бензин — на 3–4 гривны, а автогаз — на 2–3 гривны.

Между тем мировые рынки реагируют на обострение ситуации в Иране. Так, цены на нефть марки Brent в последние дни превышали 100 долларов за баррель и местами приближались к 120. Одновременно растет и стоимость газа в Европе. Эксперт по энергетической политике Максим Гардус объяснил, что такие колебания зависят от геополитической ситуации, а также обозначил условия, при которых цены на бензин могут пойти вниз.

О личности: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук — украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

