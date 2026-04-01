Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине и выдвинул ультиматум Европе

Трамп допустил возможность прекращения поставок вооружения Украине в рамках программы PURL, шантажируя Европу вопросом Ормузского пролива, отмечает FT.

https://glavred.info/world/tramp-prigrozil-prekratit-postavki-oruzhiya-ukraine-i-vydvinul-ultimatum-evrope-10753640.html Ссылка скопирована

Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине — что он требует от Европы взамен

О чем говорится в материале Financial Times:

Трамп фактически шантажирует страны Европы вопросом поставок оружия для Украины

Белый дом требует от союзников по НАТО присоединиться к разблокированию Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки вооружения Украине, пытаясь заставить европейских союзников присоединиться к так называемой "коалиции добровольцев" для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации трех чиновников, участвовавших в обсуждениях, Трамп в ответ заявил о возможности прекращения поставок в рамках инициативы PURL — программы НАТО по закупке оружия для Украины, финансируемой европейскими странами.

видео дня

В итоге, по настоянию генерального секретаря НАТО Марка Рютте, группа государств, среди которых Франция, Германия и Великобритания, 19 марта обнародовала совместное заявление, согласованное в сжатые сроки.

"Мы выражаем готовность присоединиться к соответствующим усилиям по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив", — говорилось в заявлении.

Один из собеседников отметил, что именно Рютте настоял на таком шаге, поскольку Трамп угрожал не только выйти из PURL, но и вообще прекратить поддержку Украины.

"Заявление было быстро составлено, а другие страны присоединились к нему позже, поскольку не хватило времени, чтобы сразу пригласить всех к подписанию", — указал источник издания.

По информации двух чиновников, знакомых с ходом переговоров, за два дня до обнародования совместного заявления Марк Рютте провел ряд телефонных разговоров с Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио.

Еще один собеседник издания сообщил, что во время контактов с представителями Франции, Германии и Великобритании Рютте объяснял, что Трамп был крайне недоволен отказом европейских стран присоединиться к защите Ормузского пролива.

Британская сторона отметила, что до 19 марта Лондон и Вашингтон уже обсуждали на военном уровне возможные меры безопасности для пролива, однако не опровергла, что США могли угрожать сокращением поддержки Украины в случае пассивности союзников по НАТО.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп открыто выражал разочарование действиями НАТО и партнеров и дал понять, что Соединенные Штаты сделают из этого соответствующие выводы.

Сам Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточную поддержку США в противостоянии с Ираном, при этом рассматривая войну в Украине как проблему прежде всего Европы. В комментарии Reuters он также заявил о намерении в своем вечернем обращении объявить, что серьезно рассматривает возможность выхода из НАТО.

Представитель Альянса отказался комментировать содержание телефонных разговоров Рютте, сославшись на уже обнародованное заявление от 19 марта.

В ответ на вопрос о недовольстве Трампа союзниками Рютте выразил уверенность, что страны НАТО, как и прежде, будут действовать совместно для защиты общих интересов.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Трамп пересматривает политику США в отношении НАТО — что известно

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что президент Дональд Трамп в настоящее время пересматривает подходы ко всем вопросам, связанным с Альянсом. Речь идет, в частности, и о поддержке европейских инициатив в отношении Украины. Об этом он заявил в комментарии Newsmax.

По его словам, Трамп фактически переоценивает роль США в НАТО, их участие в международных процессах и другие направления внешней политики.

"Я имею в виду, что президент Трамп был избран американским народом для того, чтобы внедрить подход "Америка превыше всего" во все эти ситуации. И он, как главнокомандующий, принимает многие из этих решений", – сказал он.

Витакер также подчеркнул, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от решений, которые примет американский президент.

"Сейчас на столе – абсолютно все варианты", – добавил Витакер.

Могут ли США выйти из НАТО Как писал Главред, политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив считает, что заявления президента США Дональда Трампа могут свидетельствовать о его движении в сторону возможного политического дистанцирования Соединенных Штатов от НАТО. По мнению эксперта, с учетом позиции отдельных стран, в частности Испании, Трамп может даже поставить под сомнение целесообразность существования Альянса в его нынешнем виде и участия в нем США. "На самом деле Трамп и раньше хотел это сделать (выйти из НАТО, — ред.). И, откровенно говоря, европейцы своей несостоятельностью в значительной степени ему в этом подыграли. Сейчас он сосредоточен на других вопросах, но, думаю, к теме НАТО еще вернется", — сказал он.

Военная помощь Украине – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что получил от государственного секретаря США Марко Рубио заверения в том, что Вашингтон не планирует переориентировать американское вооружение, закупленное для Украины, на нужды Ближнего Востока.

Ранее Рубио допускал возможность использования части этого оружия для операций в ближневосточном регионе.

В то же время в Белом доме возложили ответственность на бывшего президента США Джо Байдена, заявив, что в начале полномасштабной войны Украине было передано слишком много вооружения, из-за чего сейчас Соединенные Штаты якобы испытывают его нехватку для потенциального противостояния с Ираном.

Другие новости:

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред