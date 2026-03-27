Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

Государственный департамент США сообщил, что поставки боеприпасов, а особенно перехватчиков для систем ПВО Patriot, могут быть прерваны.

Марко Рубио не исключил перебои с поставками Украине

Главное:

Оружие США, которое было предназначено для Украины, могут отправить на Ближнем Востоке

Перенаправление оружия для Украины может произойти в любой момент

Вашингтон может направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Пока ничего не было перенаправлено, но это возможно. То есть, откровенно говоря, оно (оружие - ред.) не перенаправлено. Это не чье-то другое оружие. Это наше оружие. Это продажи. Это военные продажи через PURL, оплаченные НАТО", - сказал он во время общения с журналистами.

По его словам, если возникнет ситуация, когда США нужно будет пополнить запасы или выполнить какие-либо миссии в национальных интересах, потребности Америки будут всегда на первом месте. И этот принцип касается каждой страны в мире.

Он добавил, что перенаправление оружия, которое было предназначено для Украины, могло произойти в любой момент.

"Но пока программа PURL не испытала влияния этой операции", - сказал госсекретарь.

Угроза перебоев с поставками Украине

Представители администрации Дональда Трампа предупреждают союзников, что США могут приостановить поставки оружия в Украину в ближайшие месяцы, поскольку в приоритете его использование в войне против Ирана, рассказали осведомленные собеседники издания Politico.

По словам троих европейских чиновников, Государственный департамент США сообщил союзникам, что поставки боеприпасов, а особенно перехватчиков для систем ПВО Patriot, могут быть прерваны.

Двое из этих собеседников утверждают, что госсекретарь Марко Рубио планировал обсудить этот вопрос с союзниками на встрече министров иностранных дел стран G7 в пятницу, 27 марта.

По крайней мере некоторые союзники, отметил один из европейских чиновников, "получили заверения" от США, что эти поставки в рамках инициативы PURL не были перенаправлены.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



