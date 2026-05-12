Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Солнечные панели часто используют неправильно: в чем ошибка

Константин Пономарев
12 мая 2026, 11:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объяснил, почему переносные солнечные панели часто работают слабее ожидаемого и как увеличить выработку энергии без дополнительных затрат.
Переносные солнечные панели позволяют получать больше энергии за меньшее время
Переносные солнечные панели позволяют получать больше энергии за меньшее время / Коллаж Главред, фото: Pexels, How-To Geek

Вы узнаете:

  • Почему солнечные панели могут терять половину мощности
  • Какая ошибка незаметно снижает выработку энергии
  • Что нужно сделать, чтобы панели работали эффективнее

Портативные солнечные панели становятся все популярнее среди путешественников, владельцев дач и людей, готовящихся к возможным отключениям электричества. Однако даже мощные панели далеко не всегда выдают заявленные показатели, если использовать их неправильно.

Журналист How-To Geek Бертель Кинг, работающий в сфере технологий, рассказал, какие ошибки чаще всего снижают эффективность солнечных панелей и как можно увеличить выработку энергии без дополнительных затрат.

видео дня

Небольшая тень резко снижает мощность

По словам эксперта, одной из самых распространенных проблем является частичное затенение панели. Многие пользователи считают, что небольшая тень не играет роли, однако на практике даже перекрытие небольшой части поверхности может заметно уменьшить выработку энергии.

Большинство солнечных панелей работают по принципу "самого слабого звена": если часть элементов получает меньше света, падает производительность всей панели. Аналогичная проблема возникает и у больших домашних солнечных систем, где несколько затененных панелей способны снизить эффективность всей установки.

Одной из самых распространенных проблем является частичное затенение панели
Одной из самых распространенных проблем является частичное затенение панели / Фото: How-To Geek

Эксперт советует заранее проверять, не появится ли тень спустя несколько часов, когда солнце изменит положение. Зимой дополнительной проблемой может стать снег, закрывающий часть поверхности.

Правильное направление имеет решающее значение

Для жителей Северного полушария панели рекомендуется направлять на юг, веди именно так они получают максимальное количество солнечного света в течение дня. В Южном полушарии правило работает наоборот. Панели лучше ориентировать на север.

Бертель Кинг отметил, что лично убедился в этом после установки солнечных систем на двух разных домах. По его словам, панели на доме, ориентированном строго на юг, вырабатывали значительно больше энергии, даже несмотря на меньший размер системы.

Правильное направление панели имеет решающее значение
Правильное направление панели имеет решающее значение / Фото: How-To Geek

Если речь идет о переносных панелях, эксперт рекомендует несколько раз в день корректировать их положение, чтобы солнечные лучи падали максимально прямо.

Угол установки влияет на результат

Специалист подчеркнул, что панели должны не просто "видеть" солнце, а находиться под правильным углом. Именно поэтому стационарные системы иногда оснащают автоматическими механизмами, которые поворачивают панели вслед за солнцем.

Если возможности постоянно менять положение нет, оптимальным считается угол около 45 градусов. Зимой угол можно увеличивать до 60 градусов, поскольку солнце находится ниже над горизонтом.

При этом эксперт советует не класть панели прямо на землю. Это заметно уменьшает эффективность работы.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, как правильно использовать солнечные панели. С переходом на новый тип энергии меняется режим потребления. Электрик рассказал, какие ошибки совершают владельцы и как добиться максимальной выгоды.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Вам может быть интересно:

Об источнике: How-To Geek

How-To Geek - был основан в 2006 году и приобретен Valnet Inc. в 2023 году. Это популярное цифровое издание, которое ежемесячно охватывает миллионы читателей. Сайт предлагает пошаговые инструкции, советы и обзоры на различные технологические темы, от настройки устройств до выбора новых гаджетов. Огромная библиотека статей и руководств помогает решать технические проблемы и позволяет читателям быть в курсе последних новостей в мире технологий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Технологии электроэнергия солнечные панели
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

10:38Звёзды
Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

10:30Синоптик
"Мы будем действовать зеркально": Зеленский пригрозил РФ из-за атаки

"Мы будем действовать зеркально": Зеленский пригрозил РФ из-за атаки

09:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Последние новости

11:37

Как долго ребенок может спать с родителями: психолог назвала критический возраст

11:19

Комнатные растения спасут от плесени: топ-4 для влажной ванной комнаты

11:06

Солнечные панели часто используют неправильно: в чем ошибка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 мая: Тельцам — сюрприз, Водолеям — смешанные эмоции

10:50

Миллион за песню: Гайтана отказалась выступить на благотворительном вечереВидео

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
10:45

Когда в Украине отмечается День семьи в 2026 году: дата праздника и традиции

10:38

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

10:30

Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

10:23

Почему Украина всегда в финале Евровидения: Кондратюк назвал причину успеха

Реклама
10:11

Циклоны несут в Одесскую область дожди и грозы: когда погода ухудшится

09:58

"Мы будем действовать зеркально": Зеленский пригрозил РФ из-за атакиФото

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

09:27

Уже в процессе: депутат сообщил о ходе переговоров Украины о вступлении в ЕС

09:17

Деньги, успех и счастливые перемены: кому из китайских знаков повеет в мае

09:07

РФ стягивает Ту-95 и Ту-160, может ударить Кинжалами и Калибрами: когда ждать атаку

09:00

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов

08:40

Подорожают как минимум на 30%: цены на какие продукты перепишут в Украине

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Путин сделал неожиданное заявление о войне: The Guardian назвало пять причин новой риторики

08:14

Ядерный блеф Кремля: Яковина - о том, почему Сармат так и не взлетел к 9 маямнение

Реклама
08:06

Враг успел: в ISW предупредили, как россияне воспользовались перемирием на фронте

06:55

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушенияФото

06:13

Растение для ребенка: что стоит посадить возле дома, чтобы пополнить семью

05:50

Жизнь разделится на "до" и "после": четыре знака зодиака на пороге перемен

05:11

Культовые трофеи времен СССР: за чем советские люди стояли в бесконечных очередях

04:20

Гороскоп Таро на июнь 2026: кому выпадет редкий шанс судьбыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

03:50

Большинство делает это ошибочно: когда популярный режим стирки не эффективенВидео

03:15

"Прожил там более 100 дней": где в Украине находится тайная база ГитлераВидео

02:50

Клиническая смерть открыла пугающую правду: судьба человечества на грани

02:24

Три знака зодиака вступят в счастливую эпоху — у кого закончится "черная полоса"

01:48

Украина могла "сдать Донбасс" в обмен на мир: в ОП ответили на вброс Мендель

00:49

Киевлян ждёт резкая смена погоды: синоптики предупредили о неожиданности

11 мая, понедельник
23:56

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

23:41

Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

23:35

Почти все допускают ошибку при сушке белья после стирки: что сильно портит вещиВидео

22:51

Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

22:46

Мужчина случайно нашел в лесу золотой клад VI века: что там былоВидео

22:45

РФ готовит массированный удар: Жданов назвал, чем и когда может бить враг

22:07

"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

Реклама
21:47

Позиции Путина ослабли: громкое заявление ЕС о вероятности завершения войны

21:46

Зачем делать фото в ванной перед выходом: хитрость, о которой знают единицы

21:29

Экс-глава Офиса президента Ермак получил подозрение от НАБУ и САП — что известно

21:20

Признаки высокого интеллекта: как выбор хобби свидетельствует об уровне IQ

20:54

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

20:48

Мухи исчезнут надолго: натуральное средство отпугнет насекомых с первого разаВидео

20:33

Тепло возвращается на Днепропетровщину: насколько вырастет столбик термометра

20:07

Больше, чем просто характер: у каких знаков зодиака самая сильная интуиция

20:05

Золотое правило полива огурцов: урожай будет обильным и не будет горчитьВидео

19:46

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять