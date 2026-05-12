Солнечные панели часто используют неправильно: в чем ошибка

Эксперт объяснил, почему переносные солнечные панели часто работают слабее ожидаемого и как увеличить выработку энергии без дополнительных затрат.

https://glavred.info/techno/solnechnye-paneli-chasto-ispolzuyut-nepravilno-v-chem-oshibka-10763936.html Ссылка скопирована

Переносные солнечные панели позволяют получать больше энергии за меньшее время / Коллаж Главред, фото: Pexels, How-To Geek

Вы узнаете:

Почему солнечные панели могут терять половину мощности

Какая ошибка незаметно снижает выработку энергии

Что нужно сделать, чтобы панели работали эффективнее

Портативные солнечные панели становятся все популярнее среди путешественников, владельцев дач и людей, готовящихся к возможным отключениям электричества. Однако даже мощные панели далеко не всегда выдают заявленные показатели, если использовать их неправильно.

Журналист How-To Geek Бертель Кинг, работающий в сфере технологий, рассказал, какие ошибки чаще всего снижают эффективность солнечных панелей и как можно увеличить выработку энергии без дополнительных затрат.

видео дня

Небольшая тень резко снижает мощность

По словам эксперта, одной из самых распространенных проблем является частичное затенение панели. Многие пользователи считают, что небольшая тень не играет роли, однако на практике даже перекрытие небольшой части поверхности может заметно уменьшить выработку энергии.

Большинство солнечных панелей работают по принципу "самого слабого звена": если часть элементов получает меньше света, падает производительность всей панели. Аналогичная проблема возникает и у больших домашних солнечных систем, где несколько затененных панелей способны снизить эффективность всей установки.

Одной из самых распространенных проблем является частичное затенение панели / Фото: How-To Geek

Эксперт советует заранее проверять, не появится ли тень спустя несколько часов, когда солнце изменит положение. Зимой дополнительной проблемой может стать снег, закрывающий часть поверхности.

Правильное направление имеет решающее значение

Для жителей Северного полушария панели рекомендуется направлять на юг, веди именно так они получают максимальное количество солнечного света в течение дня. В Южном полушарии правило работает наоборот. Панели лучше ориентировать на север.

Бертель Кинг отметил, что лично убедился в этом после установки солнечных систем на двух разных домах. По его словам, панели на доме, ориентированном строго на юг, вырабатывали значительно больше энергии, даже несмотря на меньший размер системы.

Правильное направление панели имеет решающее значение / Фото: How-To Geek

Если речь идет о переносных панелях, эксперт рекомендует несколько раз в день корректировать их положение, чтобы солнечные лучи падали максимально прямо.

Угол установки влияет на результат

Специалист подчеркнул, что панели должны не просто "видеть" солнце, а находиться под правильным углом. Именно поэтому стационарные системы иногда оснащают автоматическими механизмами, которые поворачивают панели вслед за солнцем.

Если возможности постоянно менять положение нет, оптимальным считается угол около 45 градусов. Зимой угол можно увеличивать до 60 градусов, поскольку солнце находится ниже над горизонтом.

При этом эксперт советует не класть панели прямо на землю. Это заметно уменьшает эффективность работы.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, как правильно использовать солнечные панели. С переходом на новый тип энергии меняется режим потребления. Электрик рассказал, какие ошибки совершают владельцы и как добиться максимальной выгоды.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Вам может быть интересно:

Об источнике: How-To Geek How-To Geek - был основан в 2006 году и приобретен Valnet Inc. в 2023 году. Это популярное цифровое издание, которое ежемесячно охватывает миллионы читателей. Сайт предлагает пошаговые инструкции, советы и обзоры на различные технологические темы, от настройки устройств до выбора новых гаджетов. Огромная библиотека статей и руководств помогает решать технические проблемы и позволяет читателям быть в курсе последних новостей в мире технологий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред