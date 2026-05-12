Большинство делает это ошибочно: когда популярный режим стирки не эффективен

Руслан Иваненко
12 мая 2026, 03:50
Эксперт рассказала, когда режим экспресс-стирки действительно эффективен и в каких случаях его лучше не использовать.
Как правильно использовать быструю стирку для экономии воды, времени и электроэнергии

Вы узнаете:

  • Когда быстрая стирка действительно эффективна
  • Как избежать неприятного запаха белья
  • Почему не стоит злоупотреблять быстрым режимом

Режим быстрой стирки в современных стиральных машинах стал популярным решением для тех, кто стремится быстро освежить одежду или постельное белье.

Однако его эффективность напрямую зависит от степени загрязнения вещей и технических особенностей самой стиральной машины. Об этом пишет Better Homes and Gardens, где эксперт по стирке Мэри Гаглиарди объяснила, как правильно использовать этот режим для достижения оптимального результата.

Главред решил разобраться, когда режим быстрой стирки в стиральной машине действительно эффективен, а в каких случаях он может не дать желаемого результата,

Как производители изменяют цикл и что это означает

По словам специалиста, производители бытовой техники часто сокращают продолжительность цикла быстрой стирки путем уменьшения количества интенсивных этапов полоскания и отжима. Это позволяет сэкономить воду и электроэнергию, но в то же время может снизить качество очистки, если вещи имеют серьезные загрязнения.

Мэри Гаглиарди отмечает, что быстрая стирка лучше всего подходит для слабо загрязненных вещей, которые требуют лишь освежения. В частности, речь идет о гостевых полотенцах или постельном белье, которое использовалось недолго. В таких случаях короткий цикл позволяет добиться достаточного уровня чистоты без лишних затрат ресурсов.

Эксперт также рекомендует использовать теплую или горячую воду и умеренное количество моющего средства, а по возможности — дополнительное полоскание. Это помогает улучшить результат даже в сокращенном цикле.

Отдельно она обращает внимание на еще одно практическое применение быстрой стирки — повторную очистку вещей, которые остались влажными в барабане стиральной машины и начали приобретать неприятный запах. В таких случаях короткий цикл помогает освежить белье и устранить запахи.

Что и при какой температуре стирать
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Когда быструю стирку лучше не использовать

В то же время эксперт предупреждает, что быстрая стирка не является универсальным режимом. Большинство повседневной одежды имеет более сложные загрязнения, которые требуют более длительного цикла стирки. Именно стандартные или интенсивные режимы обеспечивают достаточное время для полноценной очистки тканей.

Для вещей со сложными пятнами рекомендуется использовать специальные средства для выведения пятен, а также соответствующие режимы стирки, которые обеспечивают более длительную механическую обработку.

Об источнике: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

