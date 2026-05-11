Мухи исчезнут надолго: натуральное средство отпугнет насекомых с первого раза

Некоторые растения неприхотливы и подходят как для клумб, так и для контейнерного выращивания.

https://glavred.info/sad-ogorod/muhi-ischeznut-nadolgo-naturalnoe-sredstvo-otpugnet-nasekomyh-s-pervogo-raza-10763837.html Ссылка скопирована

Некоторые цветы отпугивают насекомых / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала "Тепличный бизнес в деревне"

Вы узнаете:

Одним из лучших природных отпугивателей считается базилик

Бархатцы ценят за способность отпугивать мух

Для балконов и террас отлично подходят петунии

Мухи способны испортить даже самый приятный отдых на террасе или в саду. Однако некоторые растения помогают естественным образом сократить количество насекомых благодаря насыщенному аромату, который они не переносят.

Такие культуры не только украшают участок, но и делают пространство вокруг дома более комфортным, пишет Southern Living.

видео дня

Одним из лучших природных отпугивателей считается базилик. Его пряный запах действует против мух и комаров, а заодно помогает защитить сад от вредителей. Не менее эффективна лаванда — приятная для человека, но крайне нежелательная для насекомых.

Бархатцы ценят не только за яркое цветение, но и за способность отпугивать мух своим резким ароматом. Похожим эффектом обладает и кошачья мята, содержащая натуральные вещества против насекомых. Правда, она быстро разрастается, поэтому ее чаще выращивают в горшках.

Цитронелла давно известна как натуральный репеллент. Вместо свечей можно посадить само растение возле зоны отдыха. Хорошо помогают также шалфей, мята и розмарин — их аромат не нравится мухам, зато листья активно используют в кулинарии и напитках.

Для балконов и террас отлично подходят петунии и душистая герань. Они украшают пространство и одновременно помогают держать насекомых подальше. А лавровое дерево благодаря эфирным маслам способно отпугивать не только мух, но и моль.

/ Инфографика: Главред

Большинство этих растений неприхотливы и подходят как для клумб, так и для контейнерного выращивания. Если разместить их рядом с местами отдыха, можно заметно уменьшить количество назойливых насекомых без использования химии.

Как избавиться от назойливых насекомых: советы экспертов

Специалисты отмечают, что мелкие вредители чаще всего появляются из-за переувлажнённой почвы, поскольку влажная среда идеально подходит для их размножения.

Чтобы предотвратить появление насекомых, рекомендуется контролировать полив: грунт должен немного подсыхать между увлажнениями, а лишняя вода не должна оставаться в поддоне.

Также эффективным решением считаются жёлтые липкие ловушки, размещённые возле вазонов. Они помогают уничтожать взрослых особей и уменьшают риск дальнейшего распространения вредителей.

Смотрите видео - как избавиться от мух

В этом сюжете автор подробно рассказывает о четырех наиболее эффективных средствах, которые помогают бороться с мухами, комарами, осами и тараканами в квартире или доме. В обзоре рассматриваются варианты для разных типов насекомых, а также объясняется, как правильно применять такие средства в жилых помещениях.

Особое внимание уделяется безопасности использования — автор подбирает препараты, которые подходят для домашнего применения и помогают снизить риск для людей и домашних животных при соблюдении инструкции. Зрителям объясняют, на что стоит обращать внимание при выборе средств, какие из них лучше подходят для профилактики, а какие эффективнее использовать при уже появившейся проблеме.



Кроме того, в видео сравниваются преимущества различных способов борьбы с вредителями: аэрозолей, ловушек, отпугивателей и других популярных решений. Автор делится практическими рекомендациями, которые помогут быстрее избавиться от насекомых и предотвратить их повторное появление в доме.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

Больше новостей:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред