Признаки высокого интеллекта: как выбор хобби свидетельствует об уровне IQ

Марина Иваненко
11 мая 2026, 21:20
Исследования показывают, что люди с высоким уровнем интеллекта чаще выбирают хобби, которые стимулируют мозг и требуют концентрации.
Какое хобби выбирают умные люди?
О чем вы узнаете:

  • Какие увлечения связывают с высоким уровнем IQ
  • Почему люди с высоким интеллектом любят читать
  • Существует ли связь между IQ и хобби

Выбор способа отдыха может многое рассказать о когнитивных способностях человека. Психологи отмечают, что люди с высоким уровнем интеллекта (IQ) испытывают естественную потребность в постоянной умственной стимуляции. Там, где одни выбирают пассивный отдых, другие ищут деятельность, требующую анализа и концентрации.

Исследования, о которых пишет Well.pl, выделяют несколько основных увлечений, которые коррелируют с высокими показателями интеллекта.

Шахматы и стратегические игры

Шахматы считаются одним из лучших инструментов для тренировки аналитического мышления. Метаанализ 2016 года, проведенный в Michigan State University, который охватил более 2300 публикаций, подтвердил, что игроки с хорошими результатами обычно имеют IQ выше среднего.

Игра требует предвидения действий соперника на несколько ходов вперед, распознавания сложных закономерностей и длительной концентрации внимания.

Игра на музыкальных инструментах

Занятия музыкой — одна из немногих видов деятельности, которая одновременно задействует моторную координацию, память, внимание и слуховое восприятие.

Научные данные свидетельствуют, что люди, играющие на музыкальных инструментах, лучше справляются с тестами на скорость обработки информации. Однако ученые подчеркивают так называемый "эффект отбора": люди с высоким IQ чаще проявляют терпение, чтобы пройти сложный этап обучения в начале, поэтому реже бросают музыку.

Регулярное чтение

Психологи Мейнард Гофф и Филип Л. Акерман ввели термин "типичная интеллектуальная вовлеченность" (TIE). Он описывает естественное любопытство человека к миру.

Люди с высоким уровнем IQ чаще выбирают книги в качестве источника информации и стимуляции. Это не обязательно должна быть научная литература — сам процесс чтения заставляет мозг работать активнее, чем просмотр коротких видео или другого развлекательного контента.

Головоломки и судоку

Судоку, кроссворды и другие логические задачи популярны среди людей с высоким интеллектом из-за так называемой "когнитивной потребности". Для таких людей решение сложных задач является формой расслабления, а не нагрузкой.

Во время работы с головоломками активно задействуется рабочая память и способность к логическому анализу.

Делают ли хобби нас умнее

Важно понимать, что эти исследования показывают лишь корреляцию, а не прямую причину. Это означает, что игра в шахматы сама по себе не гарантирует резкого скачка IQ.

Скорее наоборот: люди, которые уже обладают высокими когнитивными способностями, получают удовольствие от сложных задач и поэтому чаще выбирают такие хобби.

Об источнике: Well.pl

Well.pl — это польский лайфстайл-портал, посвященный концепции благополучия и гармоничной жизни. Издание освещает темы здоровья, психологии, моды, культуры и экологии, сочетая актуальные новости с советами экспертов. Ресурс ориентирован на современную аудиторию, интересующуюся саморазвитием, осознанным потреблением и качественным досугом.

Экс-глава Офиса президента Ермак получил подозрение от НАБУ и САП — что известно

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

