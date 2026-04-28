Самые дорогие города мира: что можно купить за миллион долларов

Элитная недвижимость дорожает по всему миру. Стало известно какие города стали самыми дорогими в мире.

Элитная недвижимость дорожает быстрее, чем жилье в среднем по миру / Коллаж Главред, фото: realestate.com.au

Мировой рынок недвижимости продолжает стремительно меняться, и привычное представление о "миллионе долларов" больше не работает.

Новый отчет компании Knight Frank показал, что в крупнейших городах мира за эту сумму можно получить все меньше пространства. Об этом пишет CNBC.

Самым дорогим рынком по-прежнему остается Монако. Здесь за 1 миллион долларов можно купить всего около 16 квадратных метров, что значительно меньше, чем несколько лет назад. Для сравнения, в Гонконге (Китай) за ту же сумму доступно примерно 22,5 квадратных метра. Даже такие мегаполисы, как Нью-Йорк (США), выглядят относительно доступными (около 33,9 квадратных метра).

Цены растут быстрее среднего

Согласно исследованию, элитная недвижимость дорожает быстрее, чем жилье в среднем по миру. В 2025 году рост цен на премиальные объекты составил 3,2%, тогда как общий рынок показал 2,9%. Главной причиной стало увеличение числа состоятельных покупателей и их растущая мобильность.

Особенно заметный скачок цен зафиксирован на Ближнем Востоке. В Дубае (ОАЭ) стоимость элитной недвижимости выросла на 25% за год и почти на 200% за последние пять лет. В Токио (Япония) также отмечен резкий рост — на 58% за тот же период. Значительную динамику показали Манила (Филиппины), Сеул (Южная Корея) и Прага (Чехия).

Богатые становятся мобильнее

Эксперты отмечают, что состоятельные люди все чаще покупают жилье в разных странах и не привязываются к одному месту. Это меняет роль традиционных центров вроде Лондона (Англия) и они превращаются в "города для временного пребывания", куда приезжают ради бизнеса, культуры и связей.

На первый план выходят города с выгодной налоговой политикой и высоким уровнем жизни. В числе наиболее перспективных направлений называют Мумбаи (Индия), Брисбен (Австралия), Майами (США) и Гонконг (Китай).

Где миллион "весит" больше

Разница между рынками остается колоссальной. Если в Монако это всего 16 кв. м, то в Мумбаи за те же деньги можно купить около 95,5 кв. м. Среди других городов:

Мельбурн — 82,6 кв. м

Лиссабон — 79,4 кв. м

Мадрид — 75,1 кв. м

Дубай — 62,2 кв. м

Берлин — 58,8 кв. м

Майами — 58,1 кв. м

Милан — 45,8 кв. м

Шанхай — 44,4 кв. м

Париж — 37,1 кв. м

Токио — 36,6 кв. м

Нью-Йорк — 33,9 кв. м

Сингапур — 28,1 кв. м

Об источнике: CNBC

