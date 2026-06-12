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Загадочное поселение, пропавшее тысячи лет назад, нашли на дне моря

Константин Пономарев
12 июня 2026, 18:26
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Археологи подняли со дна моря древние артефакты, пролежавшие под водой тысячелетия. Находку сравнили с Атлантидой.
Археологи сделали сенсационное открытие у побережья Дании
Археологи сделали сенсационное открытие у побережья Дании / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему находку на дне моря сравнили с легендарной Атлантидой
  • Что археологи обнаружили под водой спустя 8500 лет
  • Как исчезнувшая цивилизация оказалась на дне

Археологи сделали сенсационное открытие у побережья Дании, обнаружив под водой древнее поселение каменного века, которое уже прозвали "европейской Атлантидой". Находка возрастом около 8500 лет может помочь ученым лучше понять, как изменение уровня моря влияло на жизнь первых человеческих сообществ.

Поселение было найдено на дне Орхусского залива. Исследователи извлекли многочисленные артефакты, включая каменные орудия труда, наконечники стрел, останки животных и хорошо сохранившиеся фрагменты древесины. Об этом пишет Express.

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Благодаря многовековому пребыванию под водой многие предметы сохранились в исключительном состоянии.

Что обнаружили археологи на дне моря

Для проведения раскопок специалисты использовали специальное всасывающее оборудование и работали на глубине около восьми метров. По словам ученых, найденное поселение располагалось непосредственно на древней береговой линии и когда-то было домом для охотников и собирателей каменного века.

Археолог Питер Мо отметил, что это место стало своеобразной капсулой времени
Археолог Питер Мо отметил, что это место стало своеобразной капсулой времени / Фото: скриншот с Youtube

Археолог Питер Мо отметил, что это место стало своеобразной капсулой времени. После повышения уровня воды территория оказалась в бескислородной среде, что позволило сохранить древесину, растительные остатки и другие органические материалы, которые обычно разрушаются спустя столетия.

Как повышение уровня воды изменило жизнь древних людей

Открытие относится к периоду завершения последнего ледникового периода, когда таяние ледников привело к постепенному затоплению огромных прибрежных территорий. Целые поселения исчезали под водой, а их жители были вынуждены переселяться дальше от побережья.

Исследователи извлекли многочисленные артефакты, включая каменные орудия труда и наконечники стрел
Исследователи извлекли многочисленные артефакты, включая каменные орудия труда и наконечники стрел / Фото: скриншот с Youtube

Исследователи считают, что найденные артефакты помогут точнее восстановить картину климатических изменений того времени и понять, как древние общества адаптировались к новым условиям.

Почему находку сравнивают с Атлантидой

Хотя речь не идет о легендарной Атлантиде из древнегреческих мифов, сама история затопленного поселения напоминает знаменитую легенду о цивилизации, исчезнувшей под водой. Именно поэтому археологи и журналисты называют находку "европейской Атлантидой".

Ученые также вспоминают о Доггерленде - огромной территории, которая когда-то соединяла современные Великобританию, Данию и Нидерланды. Около 8200 лет назад этот регион окончательно ушел под воду из-за повышения уровня моря и мощного цунами. Сегодня его остатки скрыты под водами Северного моря.

Исследователи намерены продолжить поиски у побережья Германии и в районах Северного моря, рассчитывая найти новые следы исчезнувших поселений и получить дополнительные сведения о жизни людей в доисторической Европе.

Смотрите в видео о том, как археологи раскопали подводное поселение каменного века в Дании:

Ранее Главред писал о том, что на дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет. Археологи нашли десятки пушек и серебряные слитки с загадочной историей.

Также сообщалось о том, что мальчик нашел древний артефакт в пустыне. Археологи уже назвали находку уникальной, ведь она может пролить свет на связь набатейской культуры с греко-римским миром.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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