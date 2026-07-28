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Колоссальные убытки: экономист объяснил, какие удары являются самыми болезненными для РФ

Инна Ковенько
28 июля 2026, 10:27
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Производство топлива в РФ сократилось примерно вдвое, а экспорт нефтепродуктов в соседние страны практически прекратился.
Экономист объяснил, какие удары являются наиболее болезненными для России
Экономист объяснил, какие удары являются наиболее болезненными для России / Коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот

Главное из заявлений Шапрана:

  • Удары по нефтяной инфраструктуре наносят России колоссальный ущерб и сокращают доходы бюджета
  • РФ вынуждена продавать нефть с большим дисконтом из-за проблем с хранением и логистикой
  • Удары по складам Wildberries не влияют на макроэкономику, но бьют по занятости населения

Из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Россия продает нефть со значительным дисконтом и теряет доходы бюджета. Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, стране придется консервировать скважины или фактически выливать нефть под открытым небом. Об этом в интервью "Главред" рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По его словам, в начале июля российская нефть продавалась примерно по 40 долларов за баррель при мировых ценах свыше 85 долларов. Сейчас ее стоимость не превышает 50 долларов за баррель, поскольку дисконт вырос до 27–30 долларов.

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Одной из причин такого дисконта является нехватка мощностей для хранения нефти. Еще до полномасштабной войны российских хранилищ хватало лишь примерно на 10–15 дней. После начала войны против Украины в РФ запустили лишь несколько небольших объектов.

"Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, им придется либо консервировать скважины, либо фактически выливать нефть под открытым небом. НПЗ не способны переработать весь объем, поскольку часть мощностей уничтожена. Из-за этого Россия увеличивает экспорт сырой нефти и продает ее по любой цене, чтобы не перегружать имеющиеся хранилища", - отметил Шапран.

По словам экономиста, дефицит мощностей для хранения является следствием советского подхода, когда считалось, что дополнительные хранилища не нужны, ведь нефть якобы и так хранится в земле. Именно поэтому крупные нефтяные хранилища почти не строились.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по логистике создают для РФ серьезные проблемы

Если в феврале - марте под ударами оказывались преимущественно нефтеперерабатывающие заводы, которые россияне латали самостоятельно или с помощью комплектующих из Китая, то теперь целями стали терминалы, перевалочные пункты и резервуарные парки.

"Например, сейчас они пытаются завезти из Индии около 400 тысяч тонн топлива. Танкер из Индии до Новороссийска идёт примерно 25 дней. Но нельзя просто подогнать танкер с дизельным топливом и разгрузить его. Нужны соответствующие хабы, чтобы опорожнить танкер и принять топливо. А этих хабов уже нет или их мощностей недостаточно", - рассказал экономист.

Шапран отметил, что это видно и на примере Крыма. Там горят не сами танкеры, а хранилища, куда сливают топливо. Именно разрушение этого звена создает для нефтяной отрасли РФ самые серьезные проблемы.

По словам экономиста, под угрозой оказалась и инвестиционная программа государственной компании "Транснефть". Из-за повышения налога на прибыль примерно до 40% в настоящее время она почти ничего не строит.

Шапран подчеркнул, что удары не только по НПЗ, но и по хранилищам, транспортным хабам, трубопроводам и морским терминалам приводят к колоссальным убыткам для РФ.

Последствия этих проблем уже заметны. Россия была вынуждена отменить 5-процентную пошлину на импорт топлива и примерно вдвое сократила его производство. Кроме того, она фактически прекратила экспорт нефтепродуктов в соседние страны.

"Давайте посчитаем. Россия была вынуждена отменить 5-процентную пошлину на импорт топлива. Она вдвое сократила производство топлива внутри страны. Фактически прекратила экспорт нефтепродуктов своим соседям", - отметил Шапран.

Из-за этого Монголия и страны Средней Азии вынуждены искать новых поставщиков топлива, а Россия утратила репутацию надежного продавца. Компании, которые ранее зарабатывали на этом миллиарды долларов, больше не получают таких доходов.

"Соответственно, в бюджет поступает меньше средств, потому что добавленная стоимость фактически исчезла. Думаю, примерно на 90% это произошло именно благодаря ударам по инфраструктуре нефтегазовой отрасли", - подчеркнул Шапран.

Как удары по складам Wildberries влияют на Россию

По словам экономиста, убытки от ударов по складам Wildberries не могут существенно повлиять на макроэкономику России.

"Я отношусь к убыткам Wildberries так: они не могут существенно повлиять на макроэкономику. В России на всё, что меньше триллиона рублей, можно особо не обращать внимания. Но это может повлиять на сознание граждан и их занятость", - отмечает он.

Шапран отметил, что есть города, которые фактически живут за счёт таких складов. Они обеспечивают работой большое количество людей, в частности тех, кто не имеет высшего образования, поэтому их уничтожение ощутимо сказывается на местных жителях.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Как сообщал Главред, ночью на 28 июля Московская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Сообщается о взрывах, пожарах на промышленных объектах, повреждениях зданий, а российские власти заявляют о десятках сбитых дронов на подлетах к столице. Об этом сообщил волонтер, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Ранее аналитики ISW отмечали, что удары по складам Wildberries предъявляют дополнительные требования к защите важных объектов России и оказывают давление на её ПВО. После последних атак Кремль срочно усиливает ПВО в Московской области и вокруг ключевых объектов. За прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по 10 складам Wildberries.

Напомним, в ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов. В результате ударов вспыхнули пожары на складах Wildberries в Шушарах и Новосаратовке.

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О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

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НПЗ Удары вглубь РФ Виталий Шапран
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