Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

Читайте в материале:
- Зачем садоводы кладут фольгу под горшки
- Как ухаживать за комнатными растениями летом
Не все знают, что обычная алюминиевая фольга может стать полезным помощником в уходе за комнатными растениями летом. Она помогает решить сразу несколько распространенных проблем.
Главред расскажет, зачем опытные садоводы кладут её под вазоны.
Зачем класть фольгу под вазоны
Глиняные и терракотовые горшки хорошо впитывают воду. После полива влага может просачиваться сквозь их стенки и оставлять следы на деревянных столах, подоконниках или других чувствительных поверхностях. Если под горшок или его поддон положить фольгу, она создает барьер и не дает влаге соприкасаться с поверхностью, пишет La Razon.
Более легкая уборка после полива
Вокруг вазонов часто остаются крошки почвы, листья или частицы субстрата. Когда поверхность накрыта фольгой, убрать всё значительно проще: достаточно снять лист и заменить его новым. Это удобно для тех, кто держит растения на подоконниках или столах, где чистота имеет значение.
Сохранение влаги
Летом вода быстро испаряется из почвы и поддона. Фольга частично снижает воздействие горячего воздуха и солнца, поэтому влага исчезает медленнее. Это помогает растениям дольше оставаться увлажненными. В то же время этот метод не заменяет правильного полива: избыток воды без дренажа может привести к появлению плесени или гниению корней.
Дополнительный свет для листьев
Фольга отражает солнечные лучи и может направлять их на нижние листья, которые обычно получают меньше света.
Что следует учесть
Фольгу нельзя класть так, чтобы она перекрывала дренажные отверстия. Её используют только под поддон или в качестве защиты поверхности. Также важно следить, чтобы в поддоне не скапливалась вода, если растение не нуждается в постоянной влаге. Многие виды не выдерживают длительного контакта корней с водой.
Смотрите видео о том, как надолго избавиться от пыли на листьях комнатных растений:
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Об источнике: La Razón
La Razón - аргентинская ежедневная газета, которая выходит в Буэнос-Айресе с 1905 года и приобрела особую популярность в 1940-х и 1960-х годах. Издание освещает события в мире искусства, достижения спортсменов, а также предлагает материалы о здоровье, путешествиях и стиле жизни.
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