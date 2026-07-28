Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

Многие владельцы комнатных растений используют алюминиевую фольгу не только на кухне, но и для ухода за вазонами.

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Зачем подкладывать фольгу под цветочные горшки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зачем садоводы кладут фольгу под горшки

Как ухаживать за комнатными растениями летом

Не все знают, что обычная алюминиевая фольга может стать полезным помощником в уходе за комнатными растениями летом. Она помогает решить сразу несколько распространенных проблем.

Главред расскажет, зачем опытные садоводы кладут её под вазоны.

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Зачем класть фольгу под вазоны

Глиняные и терракотовые горшки хорошо впитывают воду. После полива влага может просачиваться сквозь их стенки и оставлять следы на деревянных столах, подоконниках или других чувствительных поверхностях. Если под горшок или его поддон положить фольгу, она создает барьер и не дает влаге соприкасаться с поверхностью, пишет La Razon.

Более легкая уборка после полива

Вокруг вазонов часто остаются крошки почвы, листья или частицы субстрата. Когда поверхность накрыта фольгой, убрать всё значительно проще: достаточно снять лист и заменить его новым. Это удобно для тех, кто держит растения на подоконниках или столах, где чистота имеет значение.

Сохранение влаги

Летом вода быстро испаряется из почвы и поддона. Фольга частично снижает воздействие горячего воздуха и солнца, поэтому влага исчезает медленнее. Это помогает растениям дольше оставаться увлажненными. В то же время этот метод не заменяет правильного полива: избыток воды без дренажа может привести к появлению плесени или гниению корней.

Дополнительный свет для листьев

Фольга отражает солнечные лучи и может направлять их на нижние листья, которые обычно получают меньше света.

Что следует учесть

Фольгу нельзя класть так, чтобы она перекрывала дренажные отверстия. Её используют только под поддон или в качестве защиты поверхности. Также важно следить, чтобы в поддоне не скапливалась вода, если растение не нуждается в постоянной влаге. Многие виды не выдерживают длительного контакта корней с водой.

Смотрите видео о том, как надолго избавиться от пыли на листьях комнатных растений:

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Об источнике: La Razón La Razón - аргентинская ежедневная газета, которая выходит в Буэнос-Айресе с 1905 года и приобрела особую популярность в 1940-х и 1960-х годах. Издание освещает события в мире искусства, достижения спортсменов, а также предлагает материалы о здоровье, путешествиях и стиле жизни.

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