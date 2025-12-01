Как отучить кота есть вазоны - раскрыт малоизвестный секрет

О чем идет речь в материале:
- Как отучить кота лазить по вазонам
- Какой запах больше всего отпугивает котов
- Почему коты едят растения
Многие владельцы домашних животных сталкиваются с одинаковой проблемой, что кот грызет вазоны, роет землю или даже использует горшки как туалет. Зооэксперты проекта Chewy в видео на YouTube объяснили, почему это происходит и раскрыли малоизвестный секрет, как отучить любимца уничтожать комнатные растения.
Главред выяснил, как защитить вазон от кота.
Почему коты грызут вазоны и роют почву
Кошки - прирожденные исследователи, и растения для них выглядят как интересная игрушка или лакомство. Но интерес к зелени может быть опасным.
Эксперты отмечают, что "многие распространенные комнатные растения являются токсичными для кошек", поэтому важно защитить и животное, и цветы.
Копание земли - тоже не случайность, а естественный инстинкт.
"Копание в земле - это эволюционная черта котов, которая коренится в их естественном инстинкте закапывать отходы", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, как отучить кота залезать на стол и есть вазоны:
Топ-8 способов отучить кота есть растения
Эксперты отмечают, что не существует одного универсального метода - все зависит от характера вашего кота и расположения растений в квартире. Однако они советуют комбинировать проверенные способы.
1. Поставьте растения за пределами досягаемости
"Перемещение растений полностью предотвращает доступ кота к вашей зелени", - говорят специалисты.
Высокие полки, подвесные кашпо или закрытые стеллажи - самый простой способ.
2. Установите физические барьеры
Если перенести вазоны нельзя, стоит "установить физические барьеры, чтобы отпугивать кота". Это может быть сетка, мини-ограждение или дверца, если растения стоят в отдельной комнате.
3. Накройте почву камнями или гравием
Почва напоминает котам туалет, поэтому эксперты советуют, чтобы сделать почву менее привлекательной для копания, накрыть ее гравием или камнями размером с горошину.
4. Научите кота правильному поведению
Дрессировка работает даже с котами.
"Когда вы заметите, что она нацелилась на ваши растения, перенаправьте ее на кошачье дерево или когтеточку и наградите лакомством", - добавляют специалисты.
Также помогут кликеры, интерактивные кормушки и даже приучение к прогулкам в шлейке.
5. Создайте стимулирующую среду
Чтобы кот меньше интересовался вазонами, нужно обеспечить ему альтернативные активности.
"Развлечения обеспечивают вашей кошке безопасный выход для нормального поведения кошек", - отмечают эксперты Chewy.
Среди рекомендованного:
- кошачье дерево
- когтеточки
- туннели
- настенные полки
- ежедневная смена игрушек
6. Дайте коту "его собственное" растение
Специалисты советуют предложить животному "кат-френдли" альтернативу - например, кошачью траву, которую можно безопасно грызть.
7. Увеличьте количество игровых сессий
Когда коту скучно, он ищет приключений в вазонах, поэтому эксперты рекомендуют проводить 5-15 минутные игровые сессии несколько раз в день.
8. Избегайте токсичных растений в доме
Если животное слишком уж интересуется вазонами, лучший выход - заменить опасные виды на безопасные.
В списке токсичных: лилии, тюльпаны, монстера, нарциссы, азалии и другие.
Эксперты предупреждают, что даже нетоксичные растения могут вызвать расстройство пищеварения, если их съедать в больших количествах.
Можно ли отпугивать кота мятным спреем
Популярный в TikTok метод работает не всегда - да еще и опасен.
"Эфирные масла, в частности мяты, эвкалипта и чайного дерева, могут быть токсичными для кошек, поэтому их следует избегать", - предостерегают специалисты.
Об источнике: Chewy
Chewy, Inc. - американская компания-ритейлер, основанная в 2011 году, специализирующаяся на онлайн-продаже кормов, товаров, лекарств и сопутствующих продуктов для домашних животных.
Компания предлагает широкий ассортимент: еду, лакомства, игрушки, аксессуары, средства ухода и даже ветеринарные медикаменты для собак, кошек, рыб, птиц, мелких животных, рептилий - словом, для практически любых домашних питомцев.
С годами компания расширила спектр услуг: помимо привычных товаров, Chewy запускает ветеринарную аптеку и сервисы для здоровья животных, предлагает рецептурные лекарства, а также работает над pet-уходом, ветеринарными консультациями и сервисами, связанными с благополучием питомцев.
На YouTube-канале Chewy публикуется контент, охватывающий уход за животными, советы для владельцев кошек и собак, рецепты, обзоры кормов и аксессуаров, а также рекламные и промо-ролики, связанные с животноводством.
