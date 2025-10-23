Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

Что узнаете:
- Могут ли коты ощущать боль человека
- Почему коты ложатся на место, где болит
- Как коты ощущают человеческую боль
Коты - удивительные животные. Они постоянно могут удивлять своих хозяев. Иногда кажется, что они на самом деле понимают и чувствуют людей на физическом уровне.
Женщина, которая перенесла операцию на колене, рассказала, чем её удивила 18-месячная кошка. Своей историей Сара Пур поделилась на Reddit.
Черная кошка Бобби появилась у Сары менее трех месяцев назад. Однажды женщина перенесла операцию на колене. Когда она вернулась домой, то её встретила кошка.
Сара легла спать вместе с партнером, а Бобби улеглась между ними возле прооперированной ноги. Она начала мурлыкать и вести себя так, будто чувствует боль своей хозяйки. Сара также призналась изданию Newsweek, что Бобби постоянно пыталась быть как можно ближе к травмированному колену хозяйки, но при этом была очень осторожной и никогда даже не пыталась сесть на него, чтобы не навредить.
Пользователи начали делиться своими историями в комментариях. Один из них рассказал, что коты хорошо знают, когда их любимцам плохо.
"Да! А частота их мурлыканья, по мнению некоторых, может способствовать заживлению и росту костей", — ответил один из пользователей.
Catster пишет, что коты формируют со своими владельцами сильную эмоциональную связь. У них хорошо развиты органы чувств и они понимают, когда что-то болит у человека.
Болезни и физическая боль могут вызывать химические изменения в организме человека, а коты это ощущают благодаря сильно развитому обонянию. Также кошки наблюдают за выражением лица и голосом человека, распознавая эмоциональную боль.
