Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

Кошки буквально чувствуют, где именно болит у их хозяев и пытаются вылечить эту часть тела.

Как коты ощущают боль человека / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Могут ли коты ощущать боль человека

Почему коты ложатся на место, где болит

Как коты ощущают человеческую боль

Коты - удивительные животные. Они постоянно могут удивлять своих хозяев. Иногда кажется, что они на самом деле понимают и чувствуют людей на физическом уровне.

Женщина, которая перенесла операцию на колене, рассказала, чем её удивила 18-месячная кошка. Своей историей Сара Пур поделилась на Reddit.

Черная кошка Бобби появилась у Сары менее трех месяцев назад. Однажды женщина перенесла операцию на колене. Когда она вернулась домой, то её встретила кошка.

Сара легла спать вместе с партнером, а Бобби улеглась между ними возле прооперированной ноги. Она начала мурлыкать и вести себя так, будто чувствует боль своей хозяйки. Сара также призналась изданию Newsweek, что Бобби постоянно пыталась быть как можно ближе к травмированному колену хозяйки, но при этом была очень осторожной и никогда даже не пыталась сесть на него, чтобы не навредить.

Сколько раз день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Пользователи начали делиться своими историями в комментариях. Один из них рассказал, что коты хорошо знают, когда их любимцам плохо.

"Да! А частота их мурлыканья, по мнению некоторых, может способствовать заживлению и росту костей", — ответил один из пользователей.

Catster пишет, что коты формируют со своими владельцами сильную эмоциональную связь. У них хорошо развиты органы чувств и они понимают, когда что-то болит у человека.

Болезни и физическая боль могут вызывать химические изменения в организме человека, а коты это ощущают благодаря сильно развитому обонянию. Также кошки наблюдают за выражением лица и голосом человека, распознавая эмоциональную боль.

