Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

Отбелить зубы можно естественным путем, употребляя некоторые продукты.

Как отбелить зубы дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие продукты могут отбелить зубы

Что нужно есть каждый день

Каждый человек хочет иметь белые и здоровые зубы. Рынок переполнен продуктами, которые якобы могут отбеливать зубы, но, оказывается, с такой задачей могут справиться обычные продукты питания.

Главред решил разобраться, как можно отбелить зубы в домашних условиях.

Какие продукты отбеливают зубы

Express.co.uk рассказывает, что некоторые продукты могут действовать как естественные средства для полировки, помогая уменьшить поверхностные пятна и поддерживать более яркую улыбку.

Доктор Джйоти Чинтамани из Dental Arch заявил, что сырые хрустящие овощи, такие как морковь и сельдерей, действуют как естественные отбеливатели для зубов.

"Хрустящая, волокнистая текстура этих сырых овощей создает естественное скраб-действие во время жевания, что помогает очистить поверхность ваших зубов, не нанося вреда из-за стирания", - подчеркнул он.

По его словам, зубы станут значительно белее, если есть эти овощи каждый день.

"Сырая морковь и сельдерей ведут себя как крошечные натуральные моющие подушечки. Каждое жевание помогает смыть мягкий зубной налет и поверхностные пятна, прежде чем они оседают", - говорится в сообщении.

Важно помнить, что это не заменяет чистки зубов или преимуществ профессионального лечения, но помогает улучшить внешний вид.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

