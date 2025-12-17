Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

Вы узнаете:
Каждый человек хочет иметь белые и здоровые зубы. Рынок переполнен продуктами, которые якобы могут отбеливать зубы, но, оказывается, с такой задачей могут справиться обычные продукты питания.
Главред решил разобраться, как можно отбелить зубы в домашних условиях.
Какие продукты отбеливают зубы
Express.co.uk рассказывает, что некоторые продукты могут действовать как естественные средства для полировки, помогая уменьшить поверхностные пятна и поддерживать более яркую улыбку.
Доктор Джйоти Чинтамани из Dental Arch заявил, что сырые хрустящие овощи, такие как морковь и сельдерей, действуют как естественные отбеливатели для зубов.
"Хрустящая, волокнистая текстура этих сырых овощей создает естественное скраб-действие во время жевания, что помогает очистить поверхность ваших зубов, не нанося вреда из-за стирания", - подчеркнул он.
По его словам, зубы станут значительно белее, если есть эти овощи каждый день.
"Сырая морковь и сельдерей ведут себя как крошечные натуральные моющие подушечки. Каждое жевание помогает смыть мягкий зубной налет и поверхностные пятна, прежде чем они оседают", - говорится в сообщении.
Важно помнить, что это не заменяет чистки зубов или преимуществ профессионального лечения, но помогает улучшить внешний вид.
