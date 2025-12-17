О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-красной

На иранском острове Ормуз вода внезапно стала кроваво-красным оттенком, что многих напугало и напомнило библейские пророчества о конце света.

Иран новости - почему вода в Персидском заливе стала кроваво-красной / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Почему в Иране красный дождь,

Что скрывает остров Ормуз

Что означает красное море

Природное явление в Персидском заливе вызвало волну тревоги в соцсетях, ведь вода вблизи иранского острова Ормуз внезапно приобрела кроваво-красный цвет, что многим напомнило библейские пророчества о конце света. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Кроваво-красная вода в Иране: что произошло на острове Ормуз

Вирусные видео с острова Ормуз зафиксировали момент, когда после сильных ливней дождевая вода стекала со скал в море, окрашивая побережье в глубокий красный цвет. Очевидцы публиковали кадры, на которых волны буквально выглядели "как кровь", а вода затапливала берег.

"Шокирующая сцена развернулась на Ближнем Востоке, когда воды Персидского залива стали красными, как кровь", - говорится в материале.

Туристы прогуливались вдоль берега, когда красные волны омывали им ноги, а некоторые даже демонстрировали руки и одежду, загрязненные пигментом.

Смотрите видео красной воды в Персидском заливе:

Сегодняшний дождь на острове Ормуз в южном Иране заставил морскую воду вдоль берега стать красной, создавая поразительные сцены. pic.twitter.com/wU4xhZKKOa - Weather Monitor (@WeatherMonitors) 16 декабря 2025 г.

Почему явление связывают с Библией и Судным днем

Необычный цвет воды сразу вызвал ассоциации с библейскими текстами. В Писании неоднократно упоминаются "кровавые воды" как знак божественного гнева.

В частности, в истории об Исходе описана первая из десяти кар египетских - превращение Нила в кровь. Также в Книге Откровения упоминаются апокалиптические события, связанные с изменением цвета морей и рек.

"Апокалиптические пророчества в Книге Откровения... описывают моря и реки, меняющие цвет и становящиеся красными, как кровь", - говорится в материале.

Хотя сам остров Ормуз прямо не упоминается в Библии, древняя Персия, территория современного Ирана, неоднократно фигурирует в священных текстах.

Научное объяснение: почему вода стала красной на самом деле

Несмотря на мистические трактовки, причина явления имеет вполне естественное объяснение. Остров Ормуз известен своими уникальными минеральными почвами и даже получил название "Радужный остров".

"Красный дождь в Иране объясняют богатым на оксид железа красным грунтом иранского острова", - добавляют специалисты.

Во время сильных ливней вода смывает почву, насыщенную гематитом - минералом оксида железа, который в порошкообразной форме имеет насыщенный красный цвет.

"Доминирующий красный цвет происходит от оксида железа, также известного как гематит", - отмечается в материале.

Именно частицы этого минерала, попадая в океан вместе с дождевой водой, создают эффект "кровавого" залива.

Подобные случаи на Ближнем Востоке уже случались

Остров Ормуз - не единственное место, где вода меняла цвет. В августе ярко-красным стало Галилейское море в Израиле, что также вызвало беспокойство среди местных жителей.

Впрочем, и там причину объяснили естественными процессами.

"Министерство охраны окружающей среды Израиля подтвердило, что такое изменение было вызвано цветением зеленых водорослей", - добавляют авторы.

По результатам тестов, вода была безопасной, а пигмент не представлял угрозы для здоровья людей.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

