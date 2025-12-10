Какой популярный продукт может замедлить старение - ученые сделали новое открытие

Ученые сделали новое открытие, которое показывает, что природное соединение из темного шоколада может влиять на замедление биологического старения человека.

Какой продукт может замедлить старение - как выглядеть моложе / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем говорится в материале:

Какие продукты замедляют процесс старения

Как можно замедлить процесс старения

Что замедляет старение человека

Темный шоколад может иметь гораздо больше пользы, чем просто богатый вкус. Как показали новые научные данные, его природное соединение теобромин способно влиять на биологическое старение человека. Об этом говорится в материале профильного научного издания Science Tech Daily.

Главред выяснил, какая еда помогает выглядеть моложе.

Что делать, чтобы не стареть быстро

Команда исследователей из Кингс-Колледжа Лондона установила, что именно теобромин - вещество, которое придает темному шоколаду характерную горчинку - может быть ключом к сохранению молодости. В ходе анализа маркеров старения ДНК и длины теломер у более 1600 человек оказалось, что более высокий уровень теобромина в крови связан с более молодым биологическим возрастом.

Профессор эпигеномики Джордана Белл объяснила важность открытия.

"Наше исследование выявило связь между ключевым компонентом темного шоколада и сохранением молодости на дольше. Хотя мы не утверждаем, что люди должны есть больше темного шоколада, это исследование может помочь нам понять, как повседневные продукты питания могут содержать подсказки для более здоровой и долгой жизни", - указала она.

Как измеряли влияние шоколада на старение

Ученые оценивали два основных маркера:

метилирование ДНК - химические изменения, которые отражают темпы старения;

длину теломер - защитных "колпачков" хромосом, сокращающихся с возрастом.

И в обеих группах - TwinsUK (509 участников) и KORA (1160 участников) - люди с повышенным уровнем теобромина демонстрировали "более молодой" биологический профиль.

Как шоколад влияет на старение

Исследователи также исследовали другие компоненты какао и кофе, но именно теобромин оказался тесно связанным с изменениями, влияющими на старение. Он относится к группе алкалоидов - растительных молекул, способных влиять на активность генов.

Несмотря на известность этого соединения и его токсичность для собак, для людей оно может быть полезным, включая потенциальное снижение риска сердечно-сосудистых болезней.

Однако до сих пор теобромин исследовали значительно меньше, чем другие присутствующие в пище природные вещества.

Смотрите видео о пользе темного шоколада:

Что это означает для науки о долголетии

Ведущий исследователь Рами Саад подчеркивает, что результаты открывают новые направления изучения.

"Это очень интересное открытие, и следующие важные вопросы заключаются в том, что стоит за этой связью и как мы можем дальше исследовать взаимодействие между пищевыми метаболитами и нашим эпигеномом? Такой подход может привести нас к важным открытиям в области старения и, кроме того, в области распространенных и редких заболеваний", - добавил он.

Ученые также планируют выяснить, работает ли теобромин самостоятельно, или его эффект усиливается другими соединениями - например, полифенолами какао.

Можно ли шоколадом замедлить старение

Несмотря на оптимистичные результаты, исследователи призывают не спешить увеличивать потребление шоколада.

Доктор Рикардо Костейра предостерегает, что это исследование обнаруживает еще один молекулярный механизм, с помощью которого природные соединения в какао могут поддерживать здоровье.

"Хотя необходимы дополнительные исследования, результаты этого исследования подчеркивают ценность анализа на уровне населения в вопросах старения и генетики", - подчеркнул ученый.

Ученые напоминают, что шоколад содержит сахар, жиры и другие компоненты, поэтому делать из него "антивозрастной суперфуд" пока рано. Но теобромин может стать важной подсказкой в понимании механизмов старения.

Об источнике: SciTechDaily SciTechDaily был основан в 1998 году под именем "SciTech Daily Review" как сайт-агрегатор научных и технологических публикаций. В 2011 году сайт подвергся ребрендингу: после смены владельца - DailyeDeals Inc. - формат изменили с агрегации сторонних материалов на публикацию собственных научно-технических статей. SciTechDaily охватывает широкий спектр тем: от физики, астрономии и космоса до биологии, медицины, технологий, экологии и инженерии. За годы работы SciTechDaily получил авторитет в медиасфере: в 2002 году сайт был номинирован на престижную премию "Webby Award" в категории "Science". Сегодня SciTechDaily находится среди самых популярных научно-образовательных сайтов мира.

