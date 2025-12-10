"Крики, шум, суматоха": на Джанабаеву посыпались проблемы из-за ребенка Меладзе

Сын Валерия Меладзе поставил на уши всю семью.

Альбина Джанабаева пожаловалась на сына Валерия Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Вы узнаете:

Альбина Джанабаева рассказала про проблемы с младшим сыном от Меладзе

Что происходит с Лукой

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, пожаловалась на сына от Валерия Меладзе. Лука оказался настоящим испытанием как для домашних, так и для преподавателей, сообщают росСМИ.

По словам Джанабаевой, на Луку часто жалуются преподаватели из-за его гиперактивности.

видео дня

Альбина Джанабаева с детьми Меладзе - фото / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

"В нем сидит то самое шило, которое никуда не денешь. Лука не дает нам ни минуты покоя. Он музыкант до мозга костей, человек с невероятной внутренней организацией. Он успокаивается, только когда играет на гитаре, готовится к выступлению на сцене или репетирует на уроке. Но стоит ему выпустить инструмент из рук, весь дом переворачивается: крики, шум, суматоха. Был даже период, когда он в буквальном смысле ходил на руках", — поделилась артистка.

Альбина отметила, насколько разными растут дети певицы. В отличие от "урагана" Луки дочь Агата растет нежной и умной девочкой.

Альбина Джанабаева - дочь / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

"Моя дочь — прекрасная, нежная и очень умная девочка. Например, Лука ей кричит: "Я первый, смотри на меня!". Она спокойно отвечает: "Молодец, Лука, ты первый". Понимаете, какая она хитрая? Она точно знает, что нужно сказать. И в этом ее сила — она смягчает острые углы. Она моя радость", — призналась Джанабаева.

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

