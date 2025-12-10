Укр
Переход ВСУ на корпуса завершен: Сырский рассказал, что изменилось в армии

Руслан Иваненко
10 декабря 2025, 00:51
Главком рассказал, как переход на корпусную структуру разгрузил оперативные группировки и усилил управляемость войск.
Какие реформы ожидают ВСУ на следующем этапе

Вооруженные Силы Украины официально завершили переход на корпусную структуру. Все корпуса уже получили собственные полосы ответственности и сформированные комплекты войск, что позволило разгрузить оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с руководителями украинских медиа, передает корреспондент УНИАН.

"Это только первый шаг. Корпуса уже работают в закрепленных районах, имеют необходимые силы и уверенно выполняют определенные задачи", - отметил Сырский.

Кадровые изменения в командовании

Он также сообщил, что в процессе перехода на новую систему управления были проведены кадровые изменения: командиров без достаточного опыта заменили, а те, кто демонстрирует профессионализм и готовность к управлению крупными соединениями, продолжают службу.

"Есть ряд молодых командиров корпусов, которые проявляют стойкость, грамотное управление подразделениями и нестандартный подход к планированию операций", - подчеркнул главнокомандующий.

Следующий этап реформы - привести корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом каждого корпуса. По словам Сырского, ротация бригад в пределах корпусов уже стартовала.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Россия начала запускать по Украине модифицированные ударные дроны "Шахед", к которым крепят старые советские ракеты Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода систем ПВО. Однако такая "инновация" оказалась технически несостоятельной и не представляет реальной угрозы для украинской авиации.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна начала использовать баллистические ракеты собственного производства "Сапсан". Об этом он рассказал во время общения с медиа.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы во время войны, он отметил, что их проведение зависит исключительно от украинского народа, а не других государств.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

война в Украине новости Украины Александр Сырский
Екатерина II уничтожила 800-летнюю историю: какой город Украины на 200 лет потерял имя

