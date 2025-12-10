Переход ВСУ на корпуса завершен: Сырский рассказал, что изменилось в армии

Главком рассказал, как переход на корпусную структуру разгрузил оперативные группировки и усилил управляемость войск.

Какие реформы ожидают ВСУ на следующем этапе / Коллаж: Главред, фото:facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

ВСУ завершили переход на корпусную структуру

Корпуса получили свои полосы ответственности и войска

Началась ротация бригад в пределах корпусов

Вооруженные Силы Украины официально завершили переход на корпусную структуру. Все корпуса уже получили собственные полосы ответственности и сформированные комплекты войск, что позволило разгрузить оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с руководителями украинских медиа, передает корреспондент УНИАН.

"Это только первый шаг. Корпуса уже работают в закрепленных районах, имеют необходимые силы и уверенно выполняют определенные задачи", - отметил Сырский. видео дня

Кадровые изменения в командовании

Он также сообщил, что в процессе перехода на новую систему управления были проведены кадровые изменения: командиров без достаточного опыта заменили, а те, кто демонстрирует профессионализм и готовность к управлению крупными соединениями, продолжают службу.

"Есть ряд молодых командиров корпусов, которые проявляют стойкость, грамотное управление подразделениями и нестандартный подход к планированию операций", - подчеркнул главнокомандующий.

Следующий этап реформы - привести корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом каждого корпуса. По словам Сырского, ротация бригад в пределах корпусов уже стартовала.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

