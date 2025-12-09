Укр
Зеленский готов провести выборы во время войны, но есть условие: что сказал президент

Инна Ковенько
9 декабря 2025, 21:33
417
Зеленский попросил США и европейских партнеров обеспечить безопасность для проведения выборов и тогда в следующие 60-90 дней Украина будет к ним готова.
Зеленский готов провести выборы во время войны, но есть условие: что сказал президент
Зеленский готов провести выборы во время войны / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, открытые источники

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Президент заявил о готовности проведения выборов
  • Ключевыми условиями являются безопасность от обстрелов и законодательная основа, которая будет гарантировать легитимность
  • Нужны законодательные изменения, которые позволят провести выборы во время военного положения

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы во время войны, он отметил, что их проведение зависит исключительно от украинского народа, а не других государств.

По словам главы государства, для организации выборов необходимо решить два ключевых вопроса: гарантировать безопасность граждан и военных во время голосования и создать законодательную основу для легитимности процесса в условиях военного положения. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в чате пресс-центра ОПУ.

"Поскольку вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю", - сказал он.

Также Владимир Зеленский просит народных депутатов подготовить законодательные изменения, которые позволят провести выборы во время военного положения.

Выборы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Зеленский заявлял о готовности Украины провести выборы и подчеркнул важность международной поддержки и активной роли Италии в усилиях по установлению мира. Об этом президент Украины заявил в комментарии итальянскому изданию La Repubblica во время официального визита в Италию.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина, несмотря на военное положение, должна провести выборы. Такую позицию он озвучил в разговоре с Politico.

В ЕС отметили, что признают Владимира Зеленского легитимно избранным президентом Украины, а вопрос новых выборов возможен только при условиях, которые позволят их безопасное проведение. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Анитты Гиппер, избирательный процесс должен состояться тогда, когда это станет возможным, учитывая ситуацию в стране.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский президентские выборы в Украине
