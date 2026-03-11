"Неудобная и безумная": Денисенко поразила "голыми" образами с возлюбленным

Наталка Денисенко и Юрий Савранский зажгли на красной дорожке.

https://glavred.info/starnews/neudobnaya-i-bezumnaya-denisenko-porazila-golymi-obrazami-s-vozlyublennym-10748012.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко - "голый" образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталка Денисенко посетила показ фильма с Юрием Савранским

Какие смелые образы они выбрали

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко вместе со своим возлюбленным Юрием Савранским посетила допремьерный показ фильма "Коли ти розлучишся?". В своем Instagram знаменитость поделилась снимками их экстравагантных образов, которые сразу взорвали сеть.

Актриса отказалась от своего любимого белого цвета и предстала в совершенно новом амплуа. Денисенко выбрала провокационный total black образ, сделав ставку на игру фактур и прозрачность. Основой наряда стал облегающий сетчатый топ с длинными рукавами, надетый поверх корсетного лифа, который эффектно подчеркнул фигуру актрисы. Нижнюю часть образа составила прозрачная юбка, дополненная черным бельем и колготками с имитацией подтяжек, что придало выходу особую дерзость. Лаковые лодочки с острым носом, прическа с эффектом "мокрых волос" и выразительный макияж завершили этот смелый и роковой аутфит.

видео дня

Наталка Денисенко в черном / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко пояснила, что новый стиль — лишь отражение ее внутренней трансформации.

"Я никогда не была "белой и пушистой", скорее я — неудобная и безумная женщина. Своим образом я хочу подчеркнуть собственную свободу и дозволенность быть любой! Я могу свободно выражать свои темные и колючие стороны, мне хочется просто быть честной с собой и своими желаниями!" — написала знаменитость.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Возлюбленный артистки Юрий Савранский поддержал ее игривое настроение и зашел еще дальше в смелости образа — для себя он выбрал полностью прозрачный сетчатый топ, который демонстрировал его спортивную фигуру, а также татуировки на торсе и руках. Пара активно показывала страсть друг к другу и целовалась на глазах у всех.

Наталка заметила, что этот день стал окончанием очередного этапа в ее жизни.

Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Этот наряд — завершение еще одного раздела в моей жизни. Это был очень важный период трансформации, и я искренне ему благодарна. Сейчас я чувствую, что пришло время двигаться дальше. Ведь каждый конец — это новое начало", — заявила Денисенко.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя резко пресекла попытки журналистов разузнать подробности ее общения с бывшим мужем после развода. Певица наотрез отказалась отвечать на вопросы о Тарасе Тополе, жестко оборвав интервьюера.

Также первое появление британской монаршей семьи на публике после громкого ареста принца Эндрю обернулось скандалом. Король Чарльз III, принц Уильям и Кейт Миддлтон столкнулись с открытой враждебностью протестующих, которые освистали их на улице.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред