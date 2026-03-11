"Неудобная и безумная": Денисенко поразила "голыми" образами с возлюбленным

Вы узнаете:
Популярная украинская актриса Наталка Денисенко вместе со своим возлюбленным Юрием Савранским посетила допремьерный показ фильма "Коли ти розлучишся?". В своем Instagram знаменитость поделилась снимками их экстравагантных образов, которые сразу взорвали сеть.
Актриса отказалась от своего любимого белого цвета и предстала в совершенно новом амплуа. Денисенко выбрала провокационный total black образ, сделав ставку на игру фактур и прозрачность. Основой наряда стал облегающий сетчатый топ с длинными рукавами, надетый поверх корсетного лифа, который эффектно подчеркнул фигуру актрисы. Нижнюю часть образа составила прозрачная юбка, дополненная черным бельем и колготками с имитацией подтяжек, что придало выходу особую дерзость. Лаковые лодочки с острым носом, прическа с эффектом "мокрых волос" и выразительный макияж завершили этот смелый и роковой аутфит.
Наталка Денисенко пояснила, что новый стиль — лишь отражение ее внутренней трансформации.
"Я никогда не была "белой и пушистой", скорее я — неудобная и безумная женщина. Своим образом я хочу подчеркнуть собственную свободу и дозволенность быть любой! Я могу свободно выражать свои темные и колючие стороны, мне хочется просто быть честной с собой и своими желаниями!" — написала знаменитость.
Возлюбленный артистки Юрий Савранский поддержал ее игривое настроение и зашел еще дальше в смелости образа — для себя он выбрал полностью прозрачный сетчатый топ, который демонстрировал его спортивную фигуру, а также татуировки на торсе и руках. Пара активно показывала страсть друг к другу и целовалась на глазах у всех.
Наталка заметила, что этот день стал окончанием очередного этапа в ее жизни.
"Этот наряд — завершение еще одного раздела в моей жизни. Это был очень важный период трансформации, и я искренне ему благодарна. Сейчас я чувствую, что пришло время двигаться дальше. Ведь каждый конец — это новое начало", — заявила Денисенко.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
