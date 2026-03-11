"Он очень опасен": популярного российского певца хотят положить в психбольницу

Андрею Губину заочно поставили необратимый диагноз и назвали "угрозой" общества.

Андрея Губина хотят изолировать / Коллаж Главред, фото ЭГ, скриншот

Кратко:

Какой диагноз поставили Губину

Что о нем известно

Популярный в 90-х российский певец Андрей Губин, который несколько дней назад выступил со странным интервью, где разнес практически всю российскую эстраду, назвав ее бесталанной, может оказаться пациентом психбольницы.

По крайней мере так пишут российские пропагандисты. По словам психолога из РФ Вероники Степановой, у Андрея Губина большие проблемы психологического характера. Специалист заочно поставила диагноз и даже призвала людей из окружения Губина поместить артиста в специальное учреждение.

Андрей Губин пропал со сцены / Скриншот

"У него шизофрения, и его давным-давно надо госпитализировать. И не говорите, что я вас не предупреждала. Все родственники и друзья Андрея Губина, имейте в виду – он социально опасен для себя и окружающих. Если вы его немедленно не госпитализируете с его психозом, не говорите, что я вас не предупреждала. Он очень опасен для себя и окружающих. Это шизофрения, махровая причем", - сказала Степанова.

Мальчик-бродяга уже не тот/ Стархит

Отметим, популярный в 90-х Губин не раз списывал свой внешний вид и странности в поведении на неврологическое заболевание. Он озвучивал диагноз - "левосторонняя прозопалгия лица".

О персоне: Андрей Губин Андрей Губин - советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.

