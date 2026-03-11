Осиная талия: Юлия Свириденко покорила Париж стильным образом

Вы узнаете:
- Юлия Свириденко провела встречу с президентом Франции
- Какой образ она выбрала для визита в Париж
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко посетила Париж с рабочим визитом и встретилась с президентом Франции Эммануелем Макроном. Для своего зарубежного визита Свириденко выбрала необычный костюм, который подчеркнул ее фигуру. Видео со встречи политиков появилось в официальном Telegram-канале.
Стиль Юлии Свириденко отличается сдержанностью и классическим подходом — обычно она выбирает костюмы в спокойной цветовой гамме. Однако для визита в модную столицу премьер-министр решилась на модный эксперимент и выбрала нетипичный для себя образ.
Свириденко появилась на встрече с президентом Франции в костюме песочного цвета. Политик не изменила своему вкусу к сдержанности образа, но сделала ставку на необычный фасон и крой наряда. Премьер-министр выбрала удлиненный двубортный пиджак, который не прятал ее за оверсайзом, а наоборот подчеркивал талию и формировал фигуру "песочные часы".
Вместо классических брюк на Юлии Свириденко заметили длинную юбку практически до щиколоток, которая добавляла образу элегантности. Завершили образ темно-серые лодочки на высоком каблуке и традиционные для премьер-министра очки.
В ходе рабочего визита Свириденко обсудила с Эммануелем Макроном стратегическое укрепление энергетической системы Украины и создание совместной экспертной группы для развития распределенной генерации. Главной целью встречи стало привлечение частного сектора к восстановлению украинской энергетики и подтверждение амбиций Украины стать членом ЕС до 2027 года.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что финалистка 13-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак решилась на болезненное признание о своем прошлом. Девушка опубликовала архивные кадры, на которых показала разрушительные последствия борьбы с анорексией и булимией.
Также Оля Цибульская с иронией высказалась о возможном возвращении Олега Винника в Украину. В свежем интервью певица призналась, что внимательно наблюдает за коллегами, покинувшими страну после начала полномасштабного вторжения, и ждет их появления на родине.
Вас может заинтересовать:
- "Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора
- Четвертая стадия: молодой российской ведущей подтвердили страшный диагноз
- Милявская не может выжить в России: требует помощи
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред