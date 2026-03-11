Укр
  Новости
  Звёзды

Осиная талия: Юлия Свириденко покорила Париж стильным образом

Кристина Трохимчук
11 марта 2026, 11:00
Премьер-министр Украины встретилась с президентом Франции Эммануелем Макроном.
Юлия Свириденко - стиль
Юлия Свириденко - стиль / коллаж: Главред, фото: t.me/s/svyrydenkoy, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Юлия Свириденко провела встречу с президентом Франции
  • Какой образ она выбрала для визита в Париж

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко посетила Париж с рабочим визитом и встретилась с президентом Франции Эммануелем Макроном. Для своего зарубежного визита Свириденко выбрала необычный костюм, который подчеркнул ее фигуру. Видео со встречи политиков появилось в официальном Telegram-канале.

Стиль Юлии Свириденко отличается сдержанностью и классическим подходом — обычно она выбирает костюмы в спокойной цветовой гамме. Однако для визита в модную столицу премьер-министр решилась на модный эксперимент и выбрала нетипичный для себя образ.

видео дня
Юлия Свириденко в Париже
Юлия Свириденко в Париже / фото: www.kmu.gov.ua

Свириденко появилась на встрече с президентом Франции в костюме песочного цвета. Политик не изменила своему вкусу к сдержанности образа, но сделала ставку на необычный фасон и крой наряда. Премьер-министр выбрала удлиненный двубортный пиджак, который не прятал ее за оверсайзом, а наоборот подчеркивал талию и формировал фигуру "песочные часы".

Вместо классических брюк на Юлии Свириденко заметили длинную юбку практически до щиколоток, которая добавляла образу элегантности. Завершили образ темно-серые лодочки на высоком каблуке и традиционные для премьер-министра очки.

Юлия Свириденко и Эммануель Макрон
Юлия Свириденко и Эммануель Макрон / скрин из видео

В ходе рабочего визита Свириденко обсудила с Эммануелем Макроном стратегическое укрепление энергетической системы Украины и создание совместной экспертной группы для развития распределенной генерации. Главной целью встречи стало привлечение частного сектора к восстановлению украинской энергетики и подтверждение амбиций Украины стать членом ЕС до 2027 года.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что финалистка 13-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак решилась на болезненное признание о своем прошлом. Девушка опубликовала архивные кадры, на которых показала разрушительные последствия борьбы с анорексией и булимией.

Также Оля Цибульская с иронией высказалась о возможном возвращении Олега Винника в Украину. В свежем интервью певица призналась, что внимательно наблюдает за коллегами, покинувшими страну после начала полномасштабного вторжения, и ждет их появления на родине.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

