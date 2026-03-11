"Люди забудут": известная певица сделала заявление о возвращении Винника

Оля Цибульская сделала прогноз о возвращении артистов-беглецов.

Олег Винник - возвращение в Украину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Что Оля Цибульская сказала про Олега Винника

Почему он вернется в Украину

Известная украинская певица Оля Цибульская высказалась о возвращении артистов, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения. В интервью проекту "Розмова" исполнительница сделала прогноз, что Олег Винник и Потап снова появятся на родине.

По словам Цибульской, она давно ждет, когда же Олег Винник снова променяет Германию на Украину. Она даже пошутила, что следит за расписанием транспорта, который ходит между странами.

Олег Винник живет в Германии / скрин из видео

"Я жду возвращения Олега Винника в Украину. Он вот, как бывший мой, пишет, что очень скучает, но никак не может приехать. Я даже в какой-то момент заскринила расписание автобусов из Германии в Украину. Там два раза в день едет маршрутка. Если бы хотел, то уже приехал", — высказалась Оля.

Звезда считает, что дорогу домой найдут и Потап, и другие уехавшие артисты. Артистка уверена, что украинцы будут относиться к ним лояльно и со временем забудут прошлые грехи.

"Люди забудут и сделают вид, что этого не было. Так и будет. У нас короткая память и доброе сердце", — считает Цибульская.

Оля Цибульская про Олега Винника и Потапа / скрин из видео

Певица подчеркнула, что главная задача ее и звездных коллег — развивать украинскую культуру.

"Наша миссия — просто делать свое и не обращать внимание ни на кого. Просто делать свое, идти вперед и все", — подытожила знаменитость.

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

