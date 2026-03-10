Смородину обливают кипятком весной: зачем это делают

Смородину часто обливают кипятком ранней весной. Зачем это делают, когда проводить процедуру и как правильно поливать кусты, чтобы не повредить растение.

Зачем поливать смородину кипятком? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Для чего смородину поливают кипятком

Когда стоит проводить эту процедуру

Полив смородины горячей водой — это старый и проверенный метод, который позволяет избавиться от клещей и грибковых болезней еще до начала сезона. Однако эта процедура имеет свои особенности: если опоздать с поливом хотя бы на несколько дней, растению можно навредить. Главред расскажет обо всех деталях.

Зачем поливать смородину кипятком

Горячая вода действует на куст сразу в трех направлениях. Во-первых, она "будит" растение после зимы, стимулируя сокодвижение. Во-вторых, высокая температура уничтожает личинки клещей, которые зимуют внутри почек. В-третьих, кипяток убивает споры мучнистой росы и других грибков на коре.

Эта процедура помогает избавиться от клеща и мучнистой росы. Даже специалисты говорят: если облить кусты ранней весной до набухания почек, можно уничтожить болезни, с которыми не всегда справляется даже химия, — объясняет автор видео на канале"Дом и приусадебный участок".

Когда нужно поливать смородину кипятком

Самое важное условие — почки должны быть полностью "спящими". Как только они начнут зеленеть или набухать, поливать кипятком нельзя, потому что можно просто сжечь молодую ткань. Лучшее время — когда снег еще лежит или только начал таять.

Важно также учитывать зиму. Метод эффективен только после морозного сезона. Если зима была очень теплой, горячая вода может спровоцировать слишком ранний рост, что истощит растение перед весенними заморозками.

Видео о том, как правильно поливать смородину кипятком, можно посмотреть здесь:

Как правильно поливать смородину кипятком: пошаговая инструкция

Для работы лучше использовать металлическую лейку с распылителем, поскольку пластмассовая может деформироваться от высокой температуры.

1. Подготовка куста

Если вы не обрезали смородину осенью, сделайте это сейчас: удалите сухие и сломанные ветки. Большие кусты лучше слегка связать веревкой, чтобы тратить меньше воды.

2. Защита корней

Чтобы горячая вода не повредила корни, землю под кустом можно закрыть куском резины, пленкой или досками.

3. Температура воды

В лейку нужно заливать кипяток, но пока вы донесете ее до огорода, вода остынет до нужных 80–85 °C.

Температура должна быть не ниже 60 градусов, иначе эффекта не будет. Но и задерживать струю на одном месте дольше чем на 5 секунд нельзя, чтобы не повредить побеги, — советуют в видео.

Что делать после обработки смородины

Обработка кипятком — это только первый шаг. Когда снег окончательно сойдет, опытные огородники рекомендуют убрать из-под кустов старую листву, разрыхлить землю и провести повторную обработку 3-процентным раствором медного купороса. Это поможет уничтожить тех вредителей, которые зировали в почве.

Такой простой и бесплатный метод позволяет вырастить чистую ягоду без использования агрессивных пестицидов, что особенно важно, если в доме есть дети.

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена разных сортов овощей.

