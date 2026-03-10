Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали 'решительного' разговора

Министр обороны США подтвердил, что лидеры обсуждали возможность ослабления санкций.

О чем Трамп говорил с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Ключевые тезисы Хегсета:

Разговор Трампа с Путиным 9 марта был решительным

Обсуждали снятие санкций с российской нефти и мир в Украине

Путин якобы впечатлен операцией США в Иране

Разговор президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным был решительным и касался возможности достижения мира между Россией и Украиной. Стороны обсудили возможное смягчение американских санкций против российской нефти. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга 10 марта, передает Reuters.

Американский министр подчеркнул, что сам Дональд Трамп назвал разговор "хорошим".

"Президент (Трамп - ред.) сказал, что это был хороший разговор", - сказал министр войны США.

Хегсет отметил, что сам не присутствовал на нем, однако участники переговоров сообщили, что речь шла о возможных шагах для достижения мира в Украине. По его словам, во время разговора была отмечена недопустимость вмешательства России в ситуацию в Иране.

"Это был решительный разговор, который, как мы надеемся, подтверждает возможность достижения определенного мира между Россией и Украиной, а также осознание того, что в отношении этого (иранского - ред.) конфликта им (России - ред.) не следует вмешиваться", - рассказал Хегсет.

Кроме этого, Трамп заявил, что Путин был впечатлен проведенной операцией и сказал, что раньше такого не видел. Во время разговора они также обсудили возможность снятия санкций с российской нефти.

Цена на нефть / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Путиным – что известно

Напомним, 9 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, беседа длилась около часа и была деловой и конструктивной.

Как сообщал Главред, впоследствии стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Это может увеличить поставки нефти, но затруднить ограничение доходов России от войны в Украине.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не стремится к завершению войны. По словам американского лидера, глава Украины якобы является препятствием для достижения мирного соглашения.

