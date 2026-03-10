Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

Ольга Сумская показала свой нрав мужу.

Ольга Сумская показала актерское мастерство / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

Ольга Сумская приревновала мужа

Как она отреагировала на его объятия с известной актрисой

Украинская известная актриса Ольга Сумская приревновала своего мужа Виталия Борисюка к актрисе Анне Бирзул на гастролях.

В соцсетях появилось видео, на котором Ольга устроила настоящие разборки мужу, а свидетелем действия стал певец Виталий Козловский, который рядом исполнял песню.

видео дня

В шуточном видео Виталий обнимался с Анной, но в этот момент их застала Сумская.

Скандал между Сумской и Борисюком / фото: скрин instagram.com, Виталий Козловский

Поклонники не прошли мимо публикации и написали множество комментариев.

"Виталик Борисюк не против погулять немножко";

"Сумская просто суперская актриса";

"Вот уж Оля налупила", - отметили пользователи соцсети.

Виталий Борисюк и Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska/

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

