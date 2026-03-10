Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

Кратко:
- Ольга Сумская приревновала мужа
- Как она отреагировала на его объятия с известной актрисой
Украинская известная актриса Ольга Сумская приревновала своего мужа Виталия Борисюка к актрисе Анне Бирзул на гастролях.
В соцсетях появилось видео, на котором Ольга устроила настоящие разборки мужу, а свидетелем действия стал певец Виталий Козловский, который рядом исполнял песню.
В шуточном видео Виталий обнимался с Анной, но в этот момент их застала Сумская.
Поклонники не прошли мимо публикации и написали множество комментариев.
"Виталик Борисюк не против погулять немножко";
"Сумская просто суперская актриса";
"Вот уж Оля налупила", - отметили пользователи соцсети.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
