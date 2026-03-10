Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

В СССР холодильники имели замок на дверцах. Почему появилась такая необычная деталь, как она помогала людям в коммунальных квартирах и почему ее впоследствии запретили.

Почему на холодильниках в СССР был замок / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Зачем на холодильнике был замок

Почему от холодильников с замками отказались

Производство бытовых холодильников в СССР прошло долгий путь — от первых единичных моделей до массового обеспечения каждой советской семьи. Однако некоторые особенности старых моделей, такие как встроенные замки, сегодня вызывают немало вопросов, а Главред попробует на них ответить.

Как появились советские холодильники — от первых моделей до массового производства

Первые шаги в создании советских холодильников были сделаны еще до Второй мировой войны. В 1937 году на Харьковском тракторном заводе начали производить модель ХТЗ-120. Настоящий бум начался уже в 50-х годах, когда автомобильный завод ЗИС выпустил знаменитую модель "ЗИС-Москва", которая была известна своей долговечностью.

Эти холодильники отличались высоким качеством изготовления и долговечностью. Многие из них продолжают работать даже сегодня, — отмечает автор видео на канале"Историк".

К 1990 году в эксплуатации находилось более 71 миллиона единиц бытовых холодильников, а уровень обеспеченности ими вырос с 4 до 93 единиц на 100 семей.

Секрет старых холодильников: зачем на дверцах был замок

Появление замков на дверцах не было случайной инженерной причудой. Главной причиной стал жилищный дефицит. Хотя в 50-х годах началось активное строительство "хрущевок", миллионы людей десятилетиями продолжали жить в коммунальных квартирах и общежитиях.

На общих кухнях, где одна зона была рассчитана на несколько семей, возник вопрос защиты своих продуктов.

Для того чтобы защитить свои продукты от соседей, появился спрос на холодильники со встроенным замком. Замок был встроен в ручку на дверях холодильника, и открыть его могли только владельцы ключа.

Кроме продуктов, в таких надежных устройствах нередко хранили деньги и ценные вещи, используя холодильник как своего рода сейф. Прототипом этой идеи стал американский холодильник 1940 года.

Опасная деталь: почему от холодильников с замками отказались

Через некоторое время от механических замков на ручках пришлось отказаться из-за вопросов безопасности, прежде всего детской. Если ребенок, играя в прятки, забирался внутрь и закрывал дверь, он не мог оттуда выбраться самостоятельно. Из-за почти полной герметичности камеры запас воздуха внутри был ограничен.

В 60-е годы на смену механическим замкам начали использовать магнитные уплотнители. Согласно новым стандартам, усилие для открытия двери не должно было превышать 5 килограммов.

Это было сделано для того, чтобы ребенок, случайно оказавшись внутри холодильника, мог сам открыть дверь изнутри.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

