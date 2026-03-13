Секреты советского фастфуда: топ-10 блюд уличного меню СССР

Чебуреки, пончики, квас из бочки и легендарная перепечка — подборка самой популярной уличной еды, которая пережила десятилетия и осталась в памяти поколений.

О чем вы узнаете:

Какие уличные блюда были популярны в СССР

Чем они привлекали покупателей

Запах горячего масла, кусок серой бумаги в руках и длинная очередь — так раньше покупали еду на улице. В этих очередях стояли все: и уважаемые профессора, и обычные студенты. Все хотели одного и того же вкуса, который был в дефиците. Сегодня мы называем это фастфудом, но в те времена такого слова даже не знали. Главред расскажет о топ-10 блюдах, за которыми стояли очереди.

Жареные пирожки и легендарные беляши

Самая первая уличная еда, знакомая нам с детства, — жареные пирожки. Их начало уходит в казацкие времена, однако наиболее популярными они были в послевоенные годы. Тогда пирожок с капустой или картошкой стоил 5 копеек, а с мясом — 10. Тесто было хрустящим сверху и мягким внутри. Как отмечают на канале"Украинская ностальгия":

Наряду с пирожками всегда шествовал беляш — настоящий народный герой привокзальных буфетов. Происходя от татарского мясного пирога "балеш", в украинских реалиях он трансформировался: к говядине стали добавлять свинину, а тесто стало пышным и дрожжевым.

Чебуречные и сладкие пончики детства

В то время, когда пирожок был повседневностью, чебурек считали аристократом уличной еды. Настоящий бум чебуречных начался в конце 50-х годов. Это был целый ритуал: высокие столики без стульев и пара котлов с кипящим маслом.

Для детей главным десертом были пончики. В специальных пончиковых можно было часами смотреть через стекло, как белые кольца жарятся в раскаленном фритюре. За 20 копеек можно было приобрести полный бумажный пакет пончиков, которые щедро посыпали сахарной пудрой.

Квас из бочки и автоматы с газированной водой

Лето в городе невозможно было представить без желтой бочки с надписью "Квас".

Авторы видео отмечают:

Напиток варили по традиционным рецептам брожения, поэтому он был "живым" и хранился всего пару дней. Большая кружка стоила 6 копеек, а к очереди часто подходили с трехлитровыми банками и бидонами.

Еще одним спасением от жары были автоматы с газированной водой. Этот аппарат был дипломным проектом Гарри Гамули. За одну копейку автомат наливал пустую газированную воду, а за три — воду с сиропом. В настоящее время довольно странно вспоминать об общем стеклянном стакане, который только ополаскивали струей воды, а в то время это было частью общего доверия и городской бытовой магии.

Видео об уличных блюдах СССР можно посмотреть здесь:

Пломбир по ГОСТу и домашние вкусы под открытым небом

Мороженое в вафельном стаканчике за 19 копеек — это был пример качества. Советский ГОСТ не допускал никаких отклонений, поэтому пломбир был густым и жирным. Такое мороженое ели не только зимой, но и в лютые морозы.

Для тех, кто хотел поесть чего-то более существенного, работали варечные. Там за 30–40 копеек можно было получить порцию настоящей домашней еды. На южных курортах продавали вареную кукурузу. Женщины разносили горячие початки прямо по пляжу.

Киевская перепечка — феномен на десятилетия

Настоящим феноменом украинской уличной еды стала киевская перепечка. Открытое в 1981 году окошко на улице Богдана Хмельницкого стало культовым местом. Простая сосиска в дрожжевом тесте за 22 копейки создала очередь, которая не исчезает уже более 40 лет. Она пережила смену режимов, революции и войну.

Об источнике: YouTube-канал "Украинская Ностальгия" YouTube-канал "Украинская Ностальгия" посвящен исследованию повседневной жизни и быта украинцев во второй половине XX века. Авторы проекта фокусируются на гастрономической истории, развенчании популярных советских мифов о качестве продуктов и анализе хронического дефицита товаров. Контент основан на использовании редких архивных кадров, фотодокументов и технических характеристик ретро-изделий. Канал помогает зрителям критически переосмыслить прошлое, соединяя личные воспоминания о "вкусе детства" с реальными историческими фактами.

