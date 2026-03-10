Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на пасхальный стол

Колбасу не обязательно покупать, ее можно легко приготовить дома по легкому рецепту и не переживать, что же внутри. У вас получится шикарная рубленная колбаса, которую легко можно подавать и на пасхальный стол.
Кстати, перед подачей дайте колбасе хорошо остыть, чтобы ее было легко нарезать, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.
Домашняя рубленная колбаса - рецепт
Ингредиенты (на 1 кг):
- 600 г свиной шеи
- 400 г вырезки
- специи
- соль
- 70 мл сливок 10%
- коллагеновая оболочка
Вырезку нарежьте кубиками, а шею соломкой.
Добавьте к мясу специи и соль, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на 2 суток, чтобы мясо промариновалось.
Замочите коллагеновую оболочку в подсоленной воде на 15 минут.
К мясу влейте сливки, все хорошо перемешайте и сформируйте колбасу.
Готовьте в духовке 3,5-4 часа при температуре 80 градусов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить домашнюю колбасу:
Вас может заинтересовать:
- Наесться всей семьей: рецепт ужина без заморочек из куриного филе
- Раз-два и готово: изысканный бюджетный салат из свеклы
- Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешь
О персоне: daria.cooks.it
daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред