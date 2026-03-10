Укр
Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на пасхальный стол

Элина Чигис
10 марта 2026, 06:00
Простой рецепт домашней рубленой колбасы.
Домашняя рубленная колбаса - рецепт
Домашняя рубленная колбаса - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Колбасу не обязательно покупать, ее можно легко приготовить дома по легкому рецепту и не переживать, что же внутри. У вас получится шикарная рубленная колбаса, которую легко можно подавать и на пасхальный стол.

Кстати, перед подачей дайте колбасе хорошо остыть, чтобы ее было легко нарезать, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.

Домашняя рубленная колбаса - рецепт

Ингредиенты (на 1 кг):

  • 600 г свиной шеи
  • 400 г вырезки
  • специи
  • соль
  • 70 мл сливок 10%
  • коллагеновая оболочка

Вырезку нарежьте кубиками, а шею соломкой.

Добавьте к мясу специи и соль, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на 2 суток, чтобы мясо промариновалось.

Замочите коллагеновую оболочку в подсоленной воде на 15 минут.

К мясу влейте сливки, все хорошо перемешайте и сформируйте колбасу.

Готовьте в духовке 3,5-4 часа при температуре 80 градусов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить домашнюю колбасу:

daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

