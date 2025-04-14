Чтобы не покупать колбасу: рецепт бомбической буженины на Пасху 2025

Предлагаем вам простой рецепт аппетитной буженины с необычным вкусом, которая станет настоящим фаворитом на праздничном столе. Такая буженина вкусная и в горячем, и в холодном виде, также ее можно подать с мясной нарезкой.
Кстати, буженина получается с нотками яблочного сока и пряного маринада, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Праздничная буженина - рецепт
Ингредиенты:
- Ошеек свиной - 2 кг;
- Яблочный сок – 150 мл;
- Сушеный чеснок – 1 ч. л;
- Соль – 2 ч. л
Маринад:
- Масло растительное - 100 мл;
- Паприка – 1 ст. л;
- Соль – 1 ч. л;
- Перец – 1 ч. л;
- Кетчуп – 2 ст. л;
- Горчица в зернах – 4 ст. л;
- Мед – 2 ст. л
Сделайте в мясе глубокие проколы ножом.
Смешайте яблочный сок, сушеный чеснок и соль. Наполните специальный шприц для мяса или же медицинский приготовленной жидкостью.
В каждый прокол в мясе заполните смесью с соком и оставьте на ночь.
Теперь смешайте ингредиенты для маринада, смажьте им мясо, накройте пергаментом и фольгой.
Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке три часа, затем уберите фольгу, еще раз смажьте маринадом и держите в духовке еще 30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить праздничную буженину:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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