Чтобы не покупать колбасу: рецепт бомбической буженины на Пасху 2025

Рецепт сочной буженины на пасхальный стол.

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Праздничная буженина - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, instagram.com/olga_riabenko_/?hl=uk

Предлагаем вам простой рецепт аппетитной буженины с необычным вкусом, которая станет настоящим фаворитом на праздничном столе. Такая буженина вкусная и в горячем, и в холодном виде, также ее можно подать с мясной нарезкой.

Кстати, буженина получается с нотками яблочного сока и пряного маринада, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Праздничная буженина - рецепт

Ингредиенты:

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Ошеек свиной - 2 кг;

Яблочный сок – 150 мл;

Сушеный чеснок – 1 ч. л;

Соль – 2 ч. л

Маринад:

Масло растительное - 100 мл;

Паприка – 1 ст. л;

Соль – 1 ч. л;

Перец – 1 ч. л;

Кетчуп – 2 ст. л;

Горчица в зернах – 4 ст. л;

Мед – 2 ст. л

Сделайте в мясе глубокие проколы ножом.

Смешайте яблочный сок, сушеный чеснок и соль. Наполните специальный шприц для мяса или же медицинский приготовленной жидкостью.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

В каждый прокол в мясе заполните смесью с соком и оставьте на ночь.

Теперь смешайте ингредиенты для маринада, смажьте им мясо, накройте пергаментом и фольгой.

Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке три часа, затем уберите фольгу, еще раз смажьте маринадом и держите в духовке еще 30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить праздничную буженину:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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