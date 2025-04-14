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Чтобы не покупать колбасу: рецепт бомбической буженины на Пасху 2025

Элина Чигис
14 апреля 2025, 12:59
140
Рецепт сочной буженины на пасхальный стол.
Время приготоления Время приготовления: 210 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Праздничная буженина - рецепт
Праздничная буженина - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, instagram.com/olga_riabenko_/?hl=uk

Предлагаем вам простой рецепт аппетитной буженины с необычным вкусом, которая станет настоящим фаворитом на праздничном столе. Такая буженина вкусная и в горячем, и в холодном виде, также ее можно подать с мясной нарезкой.

Кстати, буженина получается с нотками яблочного сока и пряного маринада, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Праздничная буженина - рецепт

Ингредиенты:

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  • Ошеек свиной - 2 кг;
  • Яблочный сок – 150 мл;
  • Сушеный чеснок – 1 ч. л;
  • Соль – 2 ч. л

Маринад:

  • Масло растительное - 100 мл;
  • Паприка – 1 ст. л;
  • Соль – 1 ч. л;
  • Перец – 1 ч. л;
  • Кетчуп – 2 ст. л;
  • Горчица в зернах – 4 ст. л;
  • Мед – 2 ст. л

Сделайте в мясе глубокие проколы ножом.

Смешайте яблочный сок, сушеный чеснок и соль. Наполните специальный шприц для мяса или же медицинский приготовленной жидкостью.

Пасхальный стол
Пасхальный стол / инфографика: Главред

В каждый прокол в мясе заполните смесью с соком и оставьте на ночь.

Теперь смешайте ингредиенты для маринада, смажьте им мясо, накройте пергаментом и фольгой.

Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке три часа, затем уберите фольгу, еще раз смажьте маринадом и держите в духовке еще 30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить праздничную буженину:

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Кто такая olga_riabenko?

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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