Украсит ваш стол: печеночный торт с секретным ингредиентом по новому рецепту

Берите на заметку этот рецепт печеночного торта с грибами, ведь он сможет украсить ваш пасхальный стол и удивит своим насыщенным вкусом. К тому же в начинку добавляются плавленые сырки, что придает нежности блюду.
Кстати, растительное масло добавляется в тесто, поэтому на сковородку его добавлять не нужно, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Печеночный торт с грибами - рецепт
Ингредиенты:
- печень куриная 500 г
- молоко 250 мл
- мука 3 ст. л. с горкой
- яйца 2 шт.
- масло 3 ст. л.
- специи
Для начинки:
- 2 плавленых сырка
- морковь
- лук
- шампиньоны 250 г
- майонез
Отправьте в глубокую миску печень, яйца, муку, специи, масло и взбейте все блендером до однородной массы.
Обжарьте блины на среднем огне с обеих сторон.
Шампиньоны и лук очистите и нарежьте на кубики. Морковь натрите на мелкой терке.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте овощи и грибы, охладите, добавьте натертые сырки и майонез.
На каждый блинчик отправьте начинку и так до окончания ингредиентов.
Верх торта смажьте майонезом, посыпьте натертым яйцом, украсьте зеленью и слайсами обжаренных грибов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить печеночный торт с грибами:
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Кто такая alionakarpiuk?
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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