Украсит ваш стол: печеночный торт с секретным ингредиентом по новому рецепту

Оригинальный рецепт вкусного печеночного торта.

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Печеночный торт - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Берите на заметку этот рецепт печеночного торта с грибами, ведь он сможет украсить ваш пасхальный стол и удивит своим насыщенным вкусом. К тому же в начинку добавляются плавленые сырки, что придает нежности блюду.

Кстати, растительное масло добавляется в тесто, поэтому на сковородку его добавлять не нужно, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Печеночный торт с грибами - рецепт

Ингредиенты:

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печень куриная 500 г

молоко 250 мл

мука 3 ст. л. с горкой

яйца 2 шт.

масло 3 ст. л.

специи

Для начинки:

2 плавленых сырка

морковь

лук

шампиньоны 250 г

майонез

Отправьте в глубокую миску печень, яйца, муку, специи, масло и взбейте все блендером до однородной массы.

Обжарьте блины на среднем огне с обеих сторон.

Шампиньоны и лук очистите и нарежьте на кубики. Морковь натрите на мелкой терке.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте овощи и грибы, охладите, добавьте натертые сырки и майонез.

На каждый блинчик отправьте начинку и так до окончания ингредиентов.

Верх торта смажьте майонезом, посыпьте натертым яйцом, украсьте зеленью и слайсами обжаренных грибов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить печеночный торт с грибами:

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Кто такая alionakarpiuk? alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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