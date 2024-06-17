Несправедливо забытый рецепт из СССР: пышные котлеты из печени

Если вам уже надоела печень в обычном сметанном соусе, то пора попробовать приготовить рубленные котлеты. Все мы знаем о пользе и быстроте приготовления печени, поэтому предлагаем вам вспомнить немного призабытый рецепт такого вкусного ужина.
Рубленные котлеты из печени – легкий рецепт
Ингредиенты:
- Печень 500г
- Лук молодой
- Яйца 2 шт.
- Крахмал 2 ст. л.
- Сметана 2 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
Печень (можно использовать любую, но из куриной котлеты будут самыми нежными) и молодой лук нарезаем на маленькие кусочки.
Добавляем яйца, сметану, соль и перец, перемешиваем.
Теперь всыпаем крахмал или же муку, по желанию, все хорошо перемешиваем.
Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
На гарнир можно приготовить рис, гречку или же картофельное пюре. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить рубленные котлеты из печени:
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