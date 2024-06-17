Несправедливо забытый рецепт из СССР: пышные котлеты из печени

Отличный рецепт рубленных котлет для тех, кто любит печень.

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Котлеты из печени - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вам уже надоела печень в обычном сметанном соусе, то пора попробовать приготовить рубленные котлеты. Все мы знаем о пользе и быстроте приготовления печени, поэтому предлагаем вам вспомнить немного призабытый рецепт такого вкусного ужина.

Рубленные котлеты из печени – легкий рецепт

Ингредиенты:

Печень 500г

Лук молодой

Яйца 2 шт.

Крахмал 2 ст. л.

Сметана 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Печень (можно использовать любую, но из куриной котлеты будут самыми нежными) и молодой лук нарезаем на маленькие кусочки.

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Добавляем яйца, сметану, соль и перец, перемешиваем.

Теперь всыпаем крахмал или же муку, по желанию, все хорошо перемешиваем.

Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем котлеты с обеих сторон до румяной корочки.

На гарнир можно приготовить рис, гречку или же картофельное пюре. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить рубленные котлеты из печени:

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