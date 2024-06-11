Готовится за пару минут: самый быстрый и простой рецепт холодника

Вы точно уже готовили окрошку, теперь предлагаем вам рецепт холодника, который удивит своим отменным вкусом. Если у вас нет сил долго стоять на кухне, тогда попробуйте приготовить это летнее блюдо для родных.
Холодник на кефире – самый простой рецепт
Ингредиенты:
- Огурцы свежие
- Редис
- Колбаса молочная
- Свекла отварная
- Айран и кефир (2.5%) – приблизительно по 600 мл
- Минеральная вода - 150-200 мл
- Соль, перец
- Зелень
- Отварные яйца для подачи
Количество ингредиентов зависит от того, на сколько густым вы хотите приготовить холодник.
Огурцы и колбасу нарезаем на кубики, а редис соломкой.
Свеклу натираем на мелкой терке, подготовленные ингредиенты отправляем в кастрюлю.
Заливаем все кефиром и айраном в одинаковых пропорциях, добавляем минеральную воду.
Солим, перчим, перемешиваем блюдо.
При подаче посыпаем холодник зеленью и украшаем нарезанными отварными яйцами.
Отметим, колбасу можно заменить на отварное мясо. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить холодник:
Кто такой igor_shpigunov1?
igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.
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