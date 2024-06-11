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Готовится за пару минут: самый быстрый и простой рецепт холодника

Элина Чигис
11 июня 2024, 12:23
44
Идеальный рецепт холодника, который станет отличным обедом в жаркий летний день.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Холодник - простой рецепт
Холодник - простой рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы точно уже готовили окрошку, теперь предлагаем вам рецепт холодника, который удивит своим отменным вкусом. Если у вас нет сил долго стоять на кухне, тогда попробуйте приготовить это летнее блюдо для родных.

Холодник на кефире – самый простой рецепт

Ингредиенты:

  • Огурцы свежие
  • Редис
  • Колбаса молочная
  • Свекла отварная
  • Айран и кефир (2.5%) – приблизительно по 600 мл
  • Минеральная вода - 150-200 мл
  • Соль, перец
  • Зелень
  • Отварные яйца для подачи

Количество ингредиентов зависит от того, на сколько густым вы хотите приготовить холодник.

видео дня

Огурцы и колбасу нарезаем на кубики, а редис соломкой.

Свеклу натираем на мелкой терке, подготовленные ингредиенты отправляем в кастрюлю.

Заливаем все кефиром и айраном в одинаковых пропорциях, добавляем минеральную воду.

Солим, перчим, перемешиваем блюдо.

При подаче посыпаем холодник зеленью и украшаем нарезанными отварными яйцами.

Отметим, колбасу можно заменить на отварное мясо. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить холодник:

Кто такой igor_shpigunov1?

igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.

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