Крутейший рецепт приготовления хека: невозможно устоять

Оригинальный рецепт хека под кисло-сладким соусом для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

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Хек под кисло-сладким соусом - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы любите рыбу и хотите приготовить ее по-особенному, а не просто обжарить на сковороде, тогда этот рецепт для вас. Предлагаем вам очень легкий, но вкусный способ приготовления хека.

Хек под кисло-сладким соусом – рецепт

Ингредиенты:

рыба – 1 кг (хек или минтай)

мука для панировки

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

Маринад:

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вода – 200 мл

сахар – 200 г

масло растительное – 100 мл

томатный соус – 400 г

уксус – 100 мл

соль, перец, специи по вкусу

Рыбу нужно очистить и промыть, затем обсушить на бумажных полотенцах и нарезать на небольшие кусочки.

Запанируйте рыбу в муке и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки со всех сторон.

Лук и болгарский перец нарежьте на тоненькие ломтики.

Теперь слоями отправьте в кастрюлю лук, перец, рыбу и т. д.

Для маринада вскипятите воду, сахар, растительное масло, томатный соус, соль и специи.

Влейте уксус и еще раз вскипятите маринад.

Сразу же залейте рыбу и после охлаждения поставьте в холодильник на ночь.

Такую рыбу можно подать с молодым картофелем. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить хек под кисло-сладким соусом:

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