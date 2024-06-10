Крутейший рецепт приготовления хека: невозможно устоять

Если вы любите рыбу и хотите приготовить ее по-особенному, а не просто обжарить на сковороде, тогда этот рецепт для вас. Предлагаем вам очень легкий, но вкусный способ приготовления хека.
Хек под кисло-сладким соусом – рецепт
Ингредиенты:
- рыба – 1 кг (хек или минтай)
- мука для панировки
- лук – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
Маринад:
- вода – 200 мл
- сахар – 200 г
- масло растительное – 100 мл
- томатный соус – 400 г
- уксус – 100 мл
- соль, перец, специи по вкусу
Рыбу нужно очистить и промыть, затем обсушить на бумажных полотенцах и нарезать на небольшие кусочки.
Запанируйте рыбу в муке и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки со всех сторон.
Лук и болгарский перец нарежьте на тоненькие ломтики.
Теперь слоями отправьте в кастрюлю лук, перец, рыбу и т. д.
Для маринада вскипятите воду, сахар, растительное масло, томатный соус, соль и специи.
Влейте уксус и еще раз вскипятите маринад.
Сразу же залейте рыбу и после охлаждения поставьте в холодильник на ночь.
Такую рыбу можно подать с молодым картофелем. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить хек под кисло-сладким соусом:
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