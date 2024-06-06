Берем небольшое куриное филе, кабачок и готовим целую гору котлет - проще не придумаешь

Легкий рецепт сочных куриных котлет с интересным ингредиентом – кабачком.

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Куриные котлеты с кабачком рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Частенько хозяйки ломают себе голову, что же такого приготовить на ужин? Предлагаем вам рецепт куриных котлет, от которых никто не откажется. Таких сочных вы точно еще не готовили, а весь секрет в добавлении кабачка.

Куриные котлеты с кабачком – интересный рецепт

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт.

кабачок 1/2 шт.

помидор 1 шт.

яйцо

мука - 2-3 ст.л

сыр твердый 80 г

соль, перец, копченая паприка по вкусу

укроп.

Нарезаем небольшое куриное филе и помидор (по желанию кожуру можно снять) на маленькие кубики.

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Добавляем натертый на самой мелкой терке сыр и натертый кабачок, не забудьте отжать с него жидкость.

Теперь добавляем яйцо, муку, специи и нарезанный укроп, все хорошо перемешиваем.

Растительное масло хорошо разогреваем в сковороде и обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

На гарнир можно приготовить картофельное пюре или же ваши любимые крупы. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриные котлеты с кабачком:

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