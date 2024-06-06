Берем небольшое куриное филе, кабачок и готовим целую гору котлет - проще не придумаешь

Частенько хозяйки ломают себе голову, что же такого приготовить на ужин? Предлагаем вам рецепт куриных котлет, от которых никто не откажется. Таких сочных вы точно еще не готовили, а весь секрет в добавлении кабачка.
Куриные котлеты с кабачком – интересный рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт.
- кабачок 1/2 шт.
- помидор 1 шт.
- яйцо
- мука - 2-3 ст.л
- сыр твердый 80 г
- соль, перец, копченая паприка по вкусу
- укроп.
Нарезаем небольшое куриное филе и помидор (по желанию кожуру можно снять) на маленькие кубики.
Добавляем натертый на самой мелкой терке сыр и натертый кабачок, не забудьте отжать с него жидкость.
Теперь добавляем яйцо, муку, специи и нарезанный укроп, все хорошо перемешиваем.
Растительное масло хорошо разогреваем в сковороде и обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
На гарнир можно приготовить картофельное пюре или же ваши любимые крупы. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриные котлеты с кабачком:
Кто такая vistovska_cooking?
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
Вас может заинтересовать:
- Когда надоели обычные: рецепт сочных рубленых котлет из куриного филе с сыром за 40 минут
- Бюджетнее не придумаешь: рецепт постных котлет с перловки, если мясные приелись
- От этих куриных котлет с грибами мясоеды теряют дар речи - попробуйте и вы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред