Без мясорубки: невероятные рубленые котлеты вместо обычных - пальчики оближешь

Отличный рецепт аппетитных котлет из куриного филе на ужин для всей семьи.

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Рубленные котлеты рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Каждая хозяйка задумывается, что такого приготовить на ужин, чтобы понравилось и мужу, и детям. Предлагаем вам отменный рецепт рубленных котлет из куриного филе. К такому блюду подойдет как картофель, так и макароны или же крупы. Остается только приготовить салат из весенних овощей, и все будут сыты.

Рубленные котлеты из куриного филе – рецепт

Ингредиенты:

куриное филе 2 шт.

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перец болгарский 1 шт.

сыр твердый 100 г

сметана 2 ст.л.

яйца 2 шт.

мука 2-3 ст.л.

специи и зелень по вкусу.

Куриное филе и болгарский перец нарезаем на кубики.

Добавляем натертый твердый сыр, сметану, яйца.

Теперь мелко нарезаем любую зелень и отправляем в общую массу.

Добавляем соль, муку, или же картофельный крахмал, и любимые специи, все перемешиваем.

В разогретом растительном масле на сковороде обжариваем котлеты до золотистой корочки с обеих сторон и готово.

При подаче котлеты можно украсить зеленью или же подать на листьях салата. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить рубленные котлеты:

Кто такая vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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