Без мясорубки: невероятные рубленые котлеты вместо обычных - пальчики оближешь

Каждая хозяйка задумывается, что такого приготовить на ужин, чтобы понравилось и мужу, и детям. Предлагаем вам отменный рецепт рубленных котлет из куриного филе. К такому блюду подойдет как картофель, так и макароны или же крупы. Остается только приготовить салат из весенних овощей, и все будут сыты.
Рубленные котлеты из куриного филе – рецепт
Ингредиенты:
куриное филе 2 шт.
перец болгарский 1 шт.
сыр твердый 100 г
сметана 2 ст.л.
яйца 2 шт.
мука 2-3 ст.л.
специи и зелень по вкусу.
Куриное филе и болгарский перец нарезаем на кубики.
Добавляем натертый твердый сыр, сметану, яйца.
Теперь мелко нарезаем любую зелень и отправляем в общую массу.
Добавляем соль, муку, или же картофельный крахмал, и любимые специи, все перемешиваем.
В разогретом растительном масле на сковороде обжариваем котлеты до золотистой корочки с обеих сторон и готово.
При подаче котлеты можно украсить зеленью или же подать на листьях салата. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить рубленные котлеты:
Кто такая vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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