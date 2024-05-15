Разметут мгновенно: супер вкусный куриный рулет с идеальной начинкой

Рецепт куриного рулета с аппетитной начинкой разнообразит ваше обычное меню.

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Куриный рулет с начинкой рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Готовим очень вкусный рулет из куриного филе с начинкой из овощей и грибов. Этот рецепт может стать вашим фаворитом, как на праздничный стол, так и на обычный семейный ужин.

Приготовление такого рулета не занимает много времени, но его вкус удивит каждого, родные будут частенько просить вас приготовить это блюдо снова.

Куриный рулет с начинкой – рецепт

Вам понадобится:

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ветчина или прошутто 180 г;

куриная грудка 700 г;

черный перец 5 г;

соль 5 г;

для начинки:

лук 1 шт.;

морковь 1 шт.;

грибы 100 г.

Тонкие ломтики ветчины или прошутто выкладываем на пергамент.

Куриное филе разрезаем на широкий пласт, накрываем пищевой пленкой, чтобы не повредить, отбиваем молотком, солим и перчим по вкусу.

Лук мелко нарезаем, обжариваем.

Морковь натираем на крупной терке и обжариваем с луком до мягкости.

Шампиньоны нарезаем на четыре части, добавляем к овощам, солим и перчим по вкусу, обжариваем все до готовности.

На куриное филе разместите начинку и сверните все рулетом.

Подготовленный рулет отправляем на ветчину или прошутто и снова все сворачиваем в плотный рулет.

Запекаем рулет в духовке при температуре 180 градусов 30 минут до золотистой корочки.

При подаче рулет можно украсить зеленью, листьями салата или же овощами, по желанию. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриный рулет с начинкой:

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