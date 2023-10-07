От такой закуски невозможно набрать вес: рецепт изумительного рулета с тунцом и крем-сыром

Лаваш с тунцом и сыром готовится за считанные минуты, поэтому стоять у плиты часами не придется.

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Лаваш с тунцом рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Шикарный закусочный рулет из лаваша с тунцом можно есть хоть каждый день, а еще от него не набрать вес, ведь все ингредиенты низкокалорийные.

Лаваш с тунцом, яйцом и огурцом - рецепт

Ингредиенты:

1 упаковка лаваша (2 лаваша в упаковке)

1 банка тунца

200 г сливочного сыра

3 яйца

2 огурца

50 г твердого сыра

укроп

Приготовление: Сваренные вкрутую яйца натереть на самой маленькой терке, огурцы нарезать мелким кубиком. Добавить в миску нарезанный огурец, тунец, крем-сыр и хорошо перемешать. В отдельной миске соединить натертые яйца, сыр и крем-сыр, перемешать.

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На первый лист лаваша равномерно выкладываем сырную массу, добавляем укроп, кладем сверху еще один лист лаваша, на который выкладываем тунцовую массу. Сворачиваем лаваши в рулет (можно это сделать в пищевой пленке) и оставляем в холодильнике на час.

Смотрите, как приготовить лаваш с тунцом, яйцом и огурцом:

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