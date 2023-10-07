От такой закуски невозможно набрать вес: рецепт изумительного рулета с тунцом и крем-сыром

Лаваш с тунцом и сыром готовится за считанные минуты, поэтому стоять у плиты часами не придется.
Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку: 3 минут
Кухня Интернациональная
Шикарный закусочный рулет из лаваша с тунцом можно есть хоть каждый день, а еще от него не набрать вес, ведь все ингредиенты низкокалорийные.
Лаваш с тунцом, яйцом и огурцом - рецепт
Ингредиенты:
- 1 упаковка лаваша (2 лаваша в упаковке)
- 1 банка тунца
- 200 г сливочного сыра
- 3 яйца
- 2 огурца
- 50 г твердого сыра
- укроп
Приготовление: Сваренные вкрутую яйца натереть на самой маленькой терке, огурцы нарезать мелким кубиком. Добавить в миску нарезанный огурец, тунец, крем-сыр и хорошо перемешать. В отдельной миске соединить натертые яйца, сыр и крем-сыр, перемешать.
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На первый лист лаваша равномерно выкладываем сырную массу, добавляем укроп, кладем сверху еще один лист лаваша, на который выкладываем тунцовую массу. Сворачиваем лаваши в рулет (можно это сделать в пищевой пленке) и оставляем в холодильнике на час.
Смотрите, как приготовить лаваш с тунцом, яйцом и огурцом:
@anny.cooking Закусочный рулет с тунцом інгредієнти ингредиенты: 1 уп лаваша(2 лаваша в упаковке) 1 банка тунца 200 г крем-сыра 3 яйца 2 огурца 50 г твердого сыра укроп очень вкусно, легко и просто готовится смач приятного аппетита! # рулетзлавашу#очень вкусно#закуска#рулет# полезныйрецепт# белковый рецепт ##тунец## рецептзтунцем♬ Little Things - Adrian Berenguer
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