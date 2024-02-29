Если энергия на нуле: диетолог назвал лучший перекус, чтобы "дотерпеть до ужина"

Если вам трудно вытерпеть без перекуса между основными приемами пищи, есть отличный способ, как пополнить запас сил без большого количества калорий.

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Диетолог назвал лучший перекус, чтобы восстановить силы/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Нередко бывают случаи, когда еще задолго до вечера уже заканчивается энергия и трудно досидеть до окончания рабочего дня, не подкрепившись каким-то перекусом.

Диетолог Майкл Мосли назвал лучший перекус, который можно съесть после обеда, чтобы дотерпеть до ужина и восстановить свой запас сил и энергии во второй половине дня, сообщает The Mirror.

Мосли объяснил, что употребление небольших порций темного шоколада, а также орехов может помочь улучшить кратковременную память и внимание, давая столь необходимый импульс и восстанавливая запасы энергии организма.

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По его словам, нужно съесть от 15 до 30 граммов орехов и два кусочка темного шоколада на полдник. И хоть на первый взгляд может казаться, будто бы эта порция перекуса не такая большая, на самом деле она имеет потенциал для того, чтобы помочь восстановить силы.

Также диетолог отметил, что орехи и шоколад могут не только повысить наш уровень энергии, но и принести много другой пользы в долгосрочной перспективе. Если отдавать предпочтение именно такому перекусу, то организм будет получать необходимые полезные вещества и это будет улучшать состояние всего тела.

Но диетолог также посоветовал еще и другие способы восстановить запасы энергии, если вы устали – делать прогулки на улице, принять прохладный душ, делать регулярные перерывы во время работы, особенно если вы работаете за компьютером.

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