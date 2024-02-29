Найти кота в траве за 9 секунд смогут лишь единицы: оптическая иллюзия высокой сложности

Трудно будет заметить, где же именно спрятался хвостатый домашний любимец, ведь тайник он себе выбрал хороший.

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Нужно найти кота в траве за 9 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, burnspet.co.uk

Оптические иллюзии – это сложные загадки, которые испытывают нашу смекалку и заставляют использовать всю свою внимательность. В наше время оптические иллюзии приобрели очень большую популярность, ведь это хороший способ весело и интересно провести свободное время, и в то же время хороший метод улучшить свои навыки и обострить наблюдательность.

Разгадывание таких загадок – это возможность бросить себе вызов и проверить свои способности, при этом каждый раз улучшая их.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать котика, который спрятался среди травы, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, где именно тайник кота, ведь он замаскировался очень хорошо.

Придется быть максимально внимательными, чтобы разгадать хитрость этого котика и отыскать его тайник.

Но задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 9 секунд, что будет под силу не каждому.

С первого взгляда может казаться, что ни одного живого существа на картинке нет. Но это именно тот случай, когда не стоит верить своему первому впечатлению. Котик точно присутствует на картинке, но он старается делать всё, чтобы его не заметили.

Нужно найти кота в траве за 9 секунд/ burnspet.co.uk

Нужно очень внимательно осмотреть каждый закуток картинки, чтобы не пропустить правильный ответ. Чтобы легче было искать, можно мысленно поделить картинку на квадраты, и каждый из этих квадратов осматривать отдельно.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Заметить кота будет сложно/ burnspet.co.uk

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти букву С среди G. На разгадывание загадки дается всего 60 секунд, что делает ее еще более сложной.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти собаку в пещере за 6 секунд. Собаку будет сложно отыскать, ведь он буквально слился со всем, что его окружает.

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