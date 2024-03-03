Почему нельзя говорить "віруючий": языковед назвал благозвучные аналоги

Лучше заменить это слово соответствиями, которые присущи украинскому языку. Таких слов есть несколько.

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Почему нельзя говорить "верующий"/ колаж: Главред, фото: УНИАН

В украинском языке не стоит использовать слово "віруючий", ведь именно такая форма этого слова является неправильной.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, что не так с этим словом и как его лучше заменить в речи.

По словам Авраменко, слово "віруючий" звучит коряво, как и "завідуючий", "странствуючий", "поючий", что также говорить неправильно.

"Причастий на "-учий", "-ючий" в украинском языке очень мало: "працюючий", "танцюючий", ну еще несколько. И их надо избегать, а тем более таких форм, как "ідучий", "бігучий", – объяснил языковед.

Существительное "віруючий", обозначающее человека, верующего в Бога, имеет следующие синонимы:

"вірянин"/ "вірянка";

"вірний"/ "вірна";

"правовірний"/ "правовірна".

Также можно использовать описательную конструкцию "людина, яка вірує", добавил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как заменить слово "віруючий":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, как правильно говорить - "резинка" или "гумка" для волос. В таком контексте часто встречается неправильное использование слов.

Также Авраменко объяснил, что означает "після дощику в четвер". На самом деле такое выражение своими корнями уходит в глубокую древность.

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