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Почему нельзя говорить "віруючий": языковед назвал благозвучные аналоги

Алёна Воронина
3 марта 2024, 06:35
Лучше заменить это слово соответствиями, которые присущи украинскому языку. Таких слов есть несколько.
Украинский язык, церковь
Почему нельзя говорить "верующий"/ колаж: Главред, фото: УНИАН

В украинском языке не стоит использовать слово "віруючий", ведь именно такая форма этого слова является неправильной.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, что не так с этим словом и как его лучше заменить в речи.

По словам Авраменко, слово "віруючий" звучит коряво, как и "завідуючий", "странствуючий", "поючий", что также говорить неправильно.

"Причастий на "-учий", "-ючий" в украинском языке очень мало: "працюючий", "танцюючий", ну еще несколько. И их надо избегать, а тем более таких форм, как "ідучий", "бігучий", – объяснил языковед.

Существительное "віруючий", обозначающее человека, верующего в Бога, имеет следующие синонимы:

  • "вірянин"/ "вірянка";
  • "вірний"/ "вірна";
  • "правовірний"/ "правовірна".

Также можно использовать описательную конструкцию "людина, яка вірує", добавил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как заменить слово "віруючий":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, как правильно говорить - "резинка" или "гумка" для волос. В таком контексте часто встречается неправильное использование слов.

Также Авраменко объяснил, что означает "після дощику в четвер". На самом деле такое выражение своими корнями уходит в глубокую древность.

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украинский язык Александр Авраменко интересные новости
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