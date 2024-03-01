Как правильно говорить – "резинка" или "гумка" для волос: языковед удивил ответом

В таком контексте часто встречается неправильное использование слов.

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Как правильно говорить – "резинка" или "гумка" для волос/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Нередко могут возникать споры, как правильно называть предмет, который мы используем для завязывания волос или фиксации нижнего белья или одежды – "резинка" или "гумка".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке дал ответ не этот вопрос и рассказал, будет ли ошибкой применение какого-либо из этих слов.

"Сегодня выясним, как называется эластичная тесьма, которой стягивают волосы – "резинка" или "гумка". Академические толковые словари резиновую тесьму (или ленту) называют "резинкою". Да, и ту, которой фиксируют или стягивают волосы, и ту, которую используют для фиксации нижнего белья, и даже особый вид вязки, который придает изделию свойства растягиваться. Да, да, именно "резинка", – отметил Авраменко.

Но он уточнил, что в тех же словарях слово "резинка" маркировано как чисто разговорное, то есть полулитературное.

"Да и неудивительно, ведь оно попало в украинский язык с французского через посредство российского. Поэтому многими говорящими воспринимается как россиянизм, суржиково слово", – сказал языковед.

В то же время он отметил, что языковеды, в том числе и профессор Александр Пономарив, советуют отдавать предпочтение слову "гумка". Авраменко процитировал ученого Пономарива: "Оскільки тасьма виготовлена з простих та гумових ниток, то її треба називати не резинка, а гумка". По словам Авраменко, это логично.

"Друзья, "резинка" или "гумка" одержит победу в поединке – покажет только время. А я вам подброшу лишь несколько синонимов. Аксессуар, которым фиксируют волосы, еще называют "стяжкою" от "стягувати". А средство для поддержания одежды, скажем, спортивных штанов – "гумовою стрічкою" или "еластичною стрічкою". Наконец только добавлю – позаботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "резинка" или "гумка":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, что значит "цмулити" и "гайнувати". Значение этих слов известно не всем, поэтому, услышав их от другого человека, можно легко запутаться.

Также ранее языковед рассказал, почему нельзя говорить "в даний момент". Фразы "у даний момент", "в дану мить", "в даній ситуації" – неправильные. Слово "даний" у них нужно заменить.

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