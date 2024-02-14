Что означает "цмулити" и "гайнувати": языковед объяснил колоритные слова

Некоторые колоритные украинские слова используются в наше время реже, а вместо них в речи звучат их более современные аналоги. Поэтому не всем сегодня известно, что означают такие интересные слова, как "цмулити", "гайнувати" и "шаріти".
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означают эти слова и как их правильно использовать.
Сначала языковед предложил проверить себя и соединить эти колоритные украинские слова с их значениями.
Слова:
1) "цмулити",
2) "гайнувати",
3) "шаріти".
Значение:
а) "ставати, робитися червоним",
б) "з насолодою пити або смоктати",
в) "витрачати марно, розтринькувати".
После этого Авраменко объяснил, что же означают эти слова на самом деле.
"Справились с заданием? Итак, проверьте себя. "Цмулити" - это пить с наслаждением. "Гайнувати" – это тратить впустую. "Шаріти" или "шарітися" – это становиться красным. Запомните эти слова и употребляйте их в своей речи, ведь это сокровище, которое передали нам наши предки", – отметил языковед.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, какие бывают колоритные глаголы и как их правильно использовать:
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "в даний момент". Фразы "в даний момент", "в дану мить", "в даній ситуації" – неправильные. Слово "даний" в них нужно заменить.
Также ранее Авраменко объяснил, что означает фразеологизм "прикритися фіговим листком". Такое выражение имеет древнее происхождение, впервые оно звучит еще в Библии. Но в наше время оно содержит в себе уже другое значение.
Вас также может заинтересовать:
- Нужно найти спрятанного человека за 4 секунды: сложная загадка для самых сообразительных
- Безумная загадка для самых внимательных: нужно найти 2 ошибки за 6 секунд
- Только гений за 12 секунд догадается, какое животное на рисунке: загадка с "изюминкой"