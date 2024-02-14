Что означает "цмулити" и "гайнувати": языковед объяснил колоритные слова

Значение этих слов известно не всем, поэтому, услышав их от другого человека, можно легко запутаться.

https://glavred.info/life/chto-oznachaet-cmuliti-i-gaynuvati-yazykoved-obyasnil-koloritnye-slova-10541579.html Ссылка скопирована

Что означает "цмулити" и "гайнувати"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Некоторые колоритные украинские слова используются в наше время реже, а вместо них в речи звучат их более современные аналоги. Поэтому не всем сегодня известно, что означают такие интересные слова, как "цмулити", "гайнувати" и "шаріти".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означают эти слова и как их правильно использовать.

Сначала языковед предложил проверить себя и соединить эти колоритные украинские слова с их значениями.

Слова:

1) "цмулити",

2) "гайнувати",

3) "шаріти".

Значение:

а) "ставати, робитися червоним",

б) "з насолодою пити або смоктати",

в) "витрачати марно, розтринькувати".

После этого Авраменко объяснил, что же означают эти слова на самом деле.

"Справились с заданием? Итак, проверьте себя. "Цмулити" - это пить с наслаждением. "Гайнувати" – это тратить впустую. "Шаріти" или "шарітися" – это становиться красным. Запомните эти слова и употребляйте их в своей речи, ведь это сокровище, которое передали нам наши предки", – отметил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, какие бывают колоритные глаголы и как их правильно использовать:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "в даний момент". Фразы "в даний момент", "в дану мить", "в даній ситуації" – неправильные. Слово "даний" в них нужно заменить.

Также ранее Авраменко объяснил, что означает фразеологизм "прикритися фіговим листком". Такое выражение имеет древнее происхождение, впервые оно звучит еще в Библии. Но в наше время оно содержит в себе уже другое значение.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.