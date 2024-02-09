Почему нельзя говорить "в даний момент": языковед объяснил серьезную ошибку

Фразы "у даний момент", "в дану мить", "в даній ситуації" – неправильные. Слово "даний" в них нужно заменить.

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Почему нельзя говорить "в даний момент"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Часто мы можем слышать слово "даний" в таких выражениях, где оно употреблять не должно. Такая ошибка возникает из-за того, что некоторые фразы, которые нередко встречаются в украинском языке, на самом деле являются калькой с русского.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в каких фразах нельзя употреблять слово "даний", и как его заменить.

"Сегодня поведем разговор о точности в словоупотреблении. Одной из самых распространенных лексических ошибок является использование слова "даний" там, где его не должно быть. Скажем, "у даний момент", "в дану мить", "в даній ситуації". Кто и кому что дал? Вот как можно кому-то "дати момент", "дати мить" или "дати ситуацію", – отметил языковед.

Дать можно книгу, например, "Книга дана во временное пользование". Дать можно апельсин или еще какой-то предмет, объяснил Авраменко.

"Поэтому давайте избегать калькированных российчских выражений "в данный момент" или "в данной ситуации". Правильно сказать "у цей момент", "у цю мить" (або "цієї миті"), "у цій ситуації". Поэтому в предложении "у даних умовах працювати неможливо" – лексическая ошибка. Надо сказать так: "у цих умовах (або в таких умовах) працювати неможливо", – сказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, какой же является одна из самых распространенных лексических ошибок:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, что означает фразеологизм "прикриватися фіговим листком". Такое выражение имеет древнее происхождение, впервые оно звучит еще в Библии. Но в наше время оно содержит в себе уже другое значение.

Также ранее языковед Александр Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "ви праві". Авраменко объяснил, почему выражения "в області живота", " ви праві" та "підняти питання" – неправильные.

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