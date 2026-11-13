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Кошта, Каллас или Стубб: в ЕС спорят, кто поедет на мирные переговоры

Анна Ярославская
13 ноября 2026, 11:24
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В Евросоюзе пока не определились с представителем на переговорах о войне в Украине. Есть четыре варианта, но решения пока нет.
Кая Каллас, Антониу Кошта, Александр Стубб
Кто будет выступать от имени Европы на переговорах - в Дублине не пришли к согласию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Лидеры ЕС не согласовали единого представителя для переговоров
  • Среди кандидатов - Кошта, Каллас, Стубб и формат E3
  • В Кремле высмеяли споры европейцев

Европейские страны так и не определились, кто будет представлять их интересы на переговорах о прекращении войны России против Украины. Вопрос о едином представителе обсуждают лидеры 27 стран ЕС на саммите в Дублине, однако консенсуса по кандидатуре пока нет.

Как пишет Associated Press, неясными остаются даже полномочия будущего представителя, хотя правительства от Великобритании до Украины в целом согласны с тем, что Европа должна присоединиться к переговорам с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

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Европейцы опасаются, что поддерживаемый США процесс оставит их в стороне, а глава страны-агрессора Владимир Путин будет оказывать давление на Дональда Трампа ради соглашения, которое ослабит не только Украину, но и безопасность всего континента. Россия же выступает против прямого участия европейских государств в переговорах, ведь они финансируют и вооружают Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече Европейского политического сообщества в Дублине подчеркнул, что без Европы Украина останется без поддержки.

"Без европейцев нет поддержки Украины. Поддержки со стороны США больше нет", - заявил Макрон.

Почему Мелони требует единого представителя ЕС

Наиболее активно идею единого представителя продвигает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По её мнению, без него отдельные страны или небольшие группы ведут собственную дипломатию, что может подорвать общие интересы Европы.

"Слишком много разных групп обсуждают этот вопрос", - заявила Мелони.

Она раскритиковала, в частности, телефонный разговор с Путиным президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стьоре. Мелони хочет, чтобы решение было принято уже в Дублине, а в декабре его оформили совместно с партнерами за пределами ЕС - Великобританией и Норвегией.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддержал эту идею, но призвал шире взглянуть на роль континента.

"Европа должна иметь согласованное место за столом переговоров, но речь идет не только о Европейском Союзе", - сказал Мартин.

Кто может стать представителем Европы

  • Формат E3 - Франция, Германия и Великобритания. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал его "проверенным форматом", однако он оставляет за бортом 25 стран ЕС, в частности государства восточного фланга.
  • Антониу Кошта - председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Португалии. Ранее его критиковали из-за тайного канала связи его офиса с Москвой.
  • Кая Каллас - глава дипломатического ведомства ЕС, бывшая премьер-министр Эстонии, у которой натянутые отношения с американскими дипломатами.
  • Александр Стубб - президент Финляндии, поддерживающий теплые отношения с Трампом и встречавшийся в октябре в Осло с Виткоффом и Кушнером.

Каллас напомнила, что учредительные договоры ЕС четко определяют, кто должен представлять блок в вопросах безопасности.

"Американцы представляют американские интересы. Европейцы представляют европейские интересы", - заявила Каллас.

Кошта при этом подчеркнул, что европейский голос должен быть результатом совместной работы европейских государств, ЕС и НАТО.

"Европейскую безопасность невозможно обсуждать без европейского голоса за столом переговоров", - сказал председатель Евросовета.

Что говорят в Вашингтоне и Кремле

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер после переговоров в ОАЭ призвал европейцев сначала договориться между собой.

"Если бы Европа смогла определить одного человека, который выступал бы от ее имени, это было бы большим достижением, чем заставить россиян включить ее в переговоры", - заявил Кушнер.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа сначала должна определиться с представителем, и позволил себе иронию.

"Европейцы грызутся, как пауки в банке. Если кто-то берет на себя инициативу установить контакт с российской стороной, таких людей подвергают остракизму", - сказал Песков.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему Европе нужна жесткая позиция в отношении России, а не только посланник

Экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что европейцы сосредоточились на поиске переговорщиков вместо того, чтобы выработать общую жесткую позицию в отношении России.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы выработать свою жесткую позицию в отношении России", - подчеркнул дипломат.

В то же время Огрызко убежден, что сотрудничество Киева с европейскими партнерами только углубится.

"Но ничего страшного, потому что так или иначе после выборов в США сотрудничество Украины с европейскими партнерами станет еще более интенсивным, прагматичным и практичным", - пояснил Огрызко.

Переговоры о мире - новости

Как сообщал Главред, специальный посланник США Джаред Кушнер анонсировал новый формат переговоров по войне в Украине. По его словам, Москва согласилась привлечь европейских партнеров к следующему раунду. После переговоров в Абу-Даби американская делегация встретилась с Путиным, а затем - с Зеленским в Дублине.

Ранее об изменении формата говорил и президент Финляндии Александр Стубб. Он анонсировал техническую встречу в расширенном составе с участием Украины, США, РФ и Европы. По словам Стубба, она должна состояться в ближайшие недели.

Европа начала добиваться места за столом переговоров еще осенью. По данным Politico, на переговоры в Абу-Даби от Европы отправились два высокопоставленных чиновника ЕС и советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Тогда же Мелони направила Коште письмо с требованием определить, кто будет сидеть за столом переговоров и с каким мандатом.

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