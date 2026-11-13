Путин изменил тактику, но не цели: на что делает ставку Кремль в войне против Украины

Проиграв ставку на Трампа и не сумев добиться прорыва на фронте, Путин надеется истощить украинскую энергетику и дождаться раскола в ЕС.

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Как Кремль планирует переломить ход войны / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, МИД Турции

О чем идет речь в материале:

видео дня

Какие ставки Кремля на победу в Украине уже провалились

Как Путин планирует истощить украинскую экономику и энергетику

Почему президентские выборы во Франции могут подорвать помощь ЕС Украине

Какие ультиматумы выдвинула Москва после переговоров в Абу-Даби

Кремль после переговоров в Абу-Даби не отказался ни от одного из своих максималистских требований и делает ставку на разрушение украинской энергетики и ослабление европейской поддержки Киева. Западные аналитики отмечают, что расчеты Москвы на развал армии и давление Вашингтона не оправдались, однако решающим для войны может стать следующий год из-за президентских выборов во Франции.

Главред выяснил, как Путин планирует выиграть войну против Украины.

Как Путин планирует выиграть войну против Украины и какие из его ставок провалились

Издание The Wall Street Journal насчитало у кремлевского диктатора Владимира Путина четыре сценария победы. Первые два, то есть разгром украинской армии и принуждение Киева к капитуляции руками администрации Дональда Трампа, журналисты считают несостоятельными. Зато парализация экономики Украины непрерывными обстрелами и ожидание, пока поддержку Киева в ЕС подорвут популистские партии, имеют больше шансов сработать до следующего года.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби при посредничестве США на этой неделе показали, что Москва по-прежнему стремится расчленить и подчинить Украину, одновременно переписав послевоенный порядок в Европе. Большинство наблюдателей, как пишет издание, убеждены, что Путин будет ждать начала 2027 года, чтобы оценить эффективность своих расчетов и решить, корректировать ли курс.

Директор по вопросам Евразии в Центре имени Джеймса Мартина по вопросам нераспространения в Монтерее Ханна Нотте объяснила, что Кремль сейчас следит за последствиями массированных обстрелов, а также за тем, кто победит на предстоящих президентских выборах во Франции. Только после этого, по её мнению, в Москве будут принимать решение о дальнейших действиях.

"Весна - это то, чего будут ждать россияне. Они хотят увидеть, что даст эта ракетная кампания (…) И тогда они подведут итоги", - заявила Нотте.

Даже в таком случае, по мнению эксперта, Россия, скорее всего, пересмотрит свои подходы, но от своих целей не откажется.

Почему ставка Кремля на давление Трампа на Украину не сработала

Вторая кремлевская надежда, которую журналисты WSJ считают провальной, касалась Белого дома. Когда Дональд Трамп в прошлом году вернулся к власти с обещанием завершить войну за один день, в Москве рассчитывали, что он заставит Киев пойти на территориальные и другие уступки. Американский президент тогда даже прямо упрекал Владимира Зеленского в слабости переговорных позиций.

"Сейчас у тебя нет козырей", - сказал Трамп украинскому лидеру.

Несмотря на давление Вашингтона, Киев отверг требование Путина отдать территории, которые российская армия так и не смогла захватить. В то же время ранние шаги Трампа, которыми он почти полностью остановил военную и финансовую помощь США Украине, лишь уменьшили влияние Белого дома на ситуацию.

Впрочем, рычаги давления у Америки остаются. Зеленский недавно сообщил о новых перебоях в работе военной сети Starlink от SpaceX Илона Маска, которая сотрудничает с Пентагоном. Еще в октябре Маск ограничивал доступ к украинской военной сети на фоне напряженности между Трампом и Зеленским.

Starlink / Инфографика: Главред

Москва параллельно пытается убедить Белый дом снять санкции даже без прекращения огня, подбрасывая американским инвесторам из окружения Трампа и его посланникам выгодные бизнес-предложения. Эти инициативы пока не имели широкого резонанса, хотя часть санкций уже ослаблена. После того как по итогам промежуточных выборов Конгресс перешел к демократам, продолжать такую политику администрации станет сложнее. Российские чиновники, по данным WSJ, не скрывают разочарования тем, что Украина продолжает сопротивляться.

Что происходит на фронте и почему РФ не может прорвать оборону ВСУ

Не оправдались расчеты Москвы и на поле боя. В этом году Россия показала худший результат на востоке Украины с 2022 года: попытки окружить украинские оборонительные бастионы в восточной части Донецкой области провалились. Сейчас оккупанты предпринимают последнюю попытку прорыва до того, как погодные условия окончательно затруднят наступление, а украинская армия держится, несмотря на хроническую нехватку личного состава.

В начале года Кремль сменил высшее командование группировки в Украине, в частности из-за критики в связи с огромными потерями. Однако наступление по-прежнему буксует в небе, заполненном беспилотниками, и эта революция в способе ведения войны пока играет на руку тем, кто обороняется.

Основатель польской компании военного анализа Rochan Consulting Конрад Музыка объяснил, почему холодный сезон на этот раз не дает оккупантам привычного преимущества. По его оценке, Силы обороны доминируют в воздушном пространстве над передовой настолько, что это определяет темпы боевых действий.

"Зима обычно является лучшим временем для российского наступления, но украинское присутствие дронов на линии фронта сейчас настолько превосходит противника, что только периоды плохой погоды, ограничивающие работу беспилотников, позволяют россиянам продвигаться вперед", - заявил Музыка.

Поскольку фронт практически застыл, Москва усилила ракетные и дронные удары по городам и критической инфраструктуре - от электростанций и складов до черноморских зерновых портов и мостов через Днепр. Эта кампания грозит оставить украинские города без света, тепла и воды в преддверии зимы. Если обстрелы спровоцируют гуманитарный кризис и остановят экономику, Украина станет ещё более зависимой от европейского финансирования.

Начнутся ли настоящие мирные переговоры по Украине до конца зимы

Подобной оценки тактики Кремля придерживается директор по вопросам Европы аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман. В колонке для The Guardian он пишет, что европейские лидеры сейчас сосредоточены на спорах о том, кто должен представлять ЕС на переговорах с Москвой, и на дальнейшей политике Трампа в отношении Украины.

По мнению Рахмана, дискуссии о европейском представительстве имеют ограниченное практическое значение, ведь шансы на начало полноценного мирного процесса до окончания холодов ничтожны. Зато Москва, убежден аналитик, имеет все основания не прекращать, а наращивать боевые действия.

"У России есть мощные стимулы для эскалации войны в ближайшие месяцы, чтобы подорвать экономику Украины и моральный дух гражданского населения", - подчеркивает автор.

Насколько Украина зависит от американского оружия и разведки

Второй темой, которая беспокоит европейские столицы, Рахман называет курс Вашингтона. Американское вооружение, по его оценке, по-прежнему играет важную роль для украинской обороны, однако военные операции США на Ближнем Востоке затрудняют поставки самого необходимого, в частности ракет-перехватчиков для систем Patriot.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Кроме того, Украина в значительной степени полагается на американскую разведку раннего предупреждения о пусках российских баллистических ракет. Европейские государства, по прогнозу эксперта, вряд ли смогут полностью создать аналогичные возможности к 2030 году.

В то же время аналитик убежден, что влияние Вашингтона на оборону Киева заметно снизилось, а настоящая угроза для Украины назревает внутри самого ЕС.

"Но общий вывод остается неизменным: США являются для Украины менее незаменимым партнером, чем это было два года назад. Дискуссия, которую европейские лидеры игнорируют, касается гораздо более близких им вопросов: что произойдет, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах во Франции через шесть месяцев?" - пишет Рахман.

Хватит ли Путину ресурсов, чтобы дождаться раскола Европы

Вопрос о французских выборах является центральным и в анализе The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что в Кремле хорошо понимают: Европа сейчас является главным союзником Украины, но в то же время и её потенциально уязвимым местом. Надежды Путина в значительной степени основаны на том, что политическая поддержка Киева в ЕС расколется раньше, чем бремя войны станет невыносимым для его режима.

Низкие темпы экономического роста, напряженная ситуация с социальными программами и высокие цены на энергоносители уже сказываются на рейтингах действующих правительств, большинство из которых поддерживают Украину. Зато набирают популярность левые и правые популисты, которые часто симпатизируют России.

Во Франции националистка Марин Ле Пен, которая, согласно опросам, является фавориткой весенних президентских выборов, обещает сократить французское и европейское финансирование Украины. Самая популярная партия Германии, ультраправая "Альтернатива для Германии", выступает за возобновление массовых закупок российского газа. В Италии, где в следующем году состоятся парламентские выборы, против помощи Киеву выступают партии как из правящей правоцентристской коалиции, так и из левоцентристской оппозиции.

Пока что европейские правительства держатся, несмотря на дефицит энергоносителей, который в этом году усугубился войной между США и Ираном. Путин заявляет, что готов работать с Европой в мирном процессе только при условии, что она будет выступать единым фронтом, и это требование, по мнению журналистов, лишь усугубит разногласия между европейцами.

В то же время собственные резервы Москвы тоже не безграничны. Кремлю становится все труднее покрывать бюджетный дефицит, ведь военные расходы достигают трети и более от всех государственных расходов, а региональные власти уже сокращают выплаты семьям погибших солдат. Старший научный сотрудник берлинского Центра Карнеги по вопросам России и Евразии Александра Прокопенко оценила состояние российских финансов без оптимизма.

"Мы имеем дело с очень нестабильной системой", - заявила Прокопенко.

Что будет с помощью Украине, если Марин Ле Пен станет президентом Франции

К французскому сценарию подробно возвращается и Муджтаба Рахман. Он предполагает, что в случае победы Ле Пен может свернуть двустороннюю помощь Парижа Киеву, а её сопротивление увеличению взносов Франции в бюджет ЕС способно поставить под угрозу поддержку Украины на уровне всего блока.

Для Италии, Испании, Греции, Австрии, Венгрии и Словакии украинский вопрос, по оценке аналитика, имеет более низкий приоритет, а позиция Рима может дополнительно ослабнуть после следующих выборов. При таком развитии событий основная тяжесть поддержки ляжет на ограниченную группу государств Северной и Западной Европы, которым будет сложно компенсировать сокращение взносов с юга и центра континента.

Под угрозой, предупреждает эксперт, окажутся и экономические санкции ЕС против Москвы. Срок их действия истекает в июле 2027 года, а вето Парижа способно заблокировать продление. Рахман свел возможные последствия французского поворота к одному вердикту.

"Короче говоря, президентство Ле Пен могло бы одновременно подорвать три основы европейской поддержки Украины: финансирование, членство в ЕС и санкции против России", - подытожил Рахман.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Могут ли Украину заставить согласиться на условия РФ

Аналитик Eurasia Group рассматривает и самый худший сценарий для Киева. Если Европа не сможет обеспечить необходимый объем помощи, Украина окажется под давлением и может быть вынуждена принять условия Москвы. Тогда Россия закрепила бы контроль над оккупированными территориями и навязала бы Киеву отказ от вступления в НАТО, ограничение численности армии и политические условия, которые Кремль называет "денацификацией".

По словам Рахмана, для украинцев такая договоренность стала бы болезненным ударом, а роль США в её навязывании и разлад среди партнёров по ЕС только усугубили бы эти ощущения.

"После безосновательного вторжения и почти пяти лет жестоких российских атак на гражданское население украинцы воспримут это соглашение как унизительное поражение. Унижение будет ещё большим, если Киев подпишет соглашение под давлением Вашингтона, при поддержке одних европейских стран и на фоне сопротивления со стороны других", - пишет эксперт.

Он также предупреждает о гуманитарных последствиях передачи территорий под контроль РФ. Жителям оккупированных районов грозили бы преследования, незаконные задержания, насильственные исчезновения и пытки, а те, кому удалось бы уехать, пополнили бы ряды внутренне перемещенных лиц.

Отдельной ловушкой, по оценке Рахмана, стал бы референдум о территориальных уступках, который поставил бы главу государства перед непростой дилеммой.

"Перед Зеленским встали бы два плохих варианта: проигнорировать результаты голосования и навязать крайне непопулярное соглашение; либо уйти в отставку и оставить вакуум, который должен был бы заполнить следующее правительство", - считает автор.

Является ли сценарий капитуляции Украины неизбежным

Несмотря на мрачный прогноз, Муджтаба Рахман подчеркивает, что описанное развитие событий не предопределено. Для этого должны одновременно совпасть несколько факторов: полное прекращение американской военной и разведывательной поддержки, что позволило бы РФ продвинуться на фронте, исчерпание европейского финансирования без альтернативных источников, а также новая российская мобилизация и дальнейшее расширение войны.

"Каждый из этих факторов возможен в отдельности; вместе они маловероятны", - отмечает эксперт.

Впрочем, аналитик призывает правительства стран ЕС не преуменьшать опасность. По его мнению, нынешнее положение Киева - одно из самых сложных за время большой войны, а Кремль делает ставку на изнурение союзников, чтобы получить за столом переговоров то, чего не добился силой оружия.

"Перспективы Украины выглядят самыми мрачными с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Стратегия Путина всегда заключалась в том, чтобы переждать Запад и достичь политических целей, которых он не может достичь на поле боя. Эта перспектива становится всё более вероятной - не потому, что Украина теряет волю к борьбе, и даже не из-за отступления Вашингтона, а из-за того, что может произойти в Европе в следующем году, что сделает её самым слабым звеном в собственной стратегии победы над Россией", - подытожил Рахман.

Какие требования выдвинул Путин после переговоров в Абу-Даби

Подтверждением того, что Кремль не собирается отступать от своих планов, стали итоги последнего раунда переговоров в ОАЭ. Аналитики Института изучения войны (ISW) констатируют, что Путин и его делегация после трехсторонней встречи в Абу-Даби в очередной раз продемонстрировали неизменность максималистского курса в отношении Украины. Москва настаивает на первоначальных территориальных претензиях и выдвигает ультиматумы о демонтаже НАТО и полном пересмотре европейской архитектуры безопасности, сформированной после холодной войны.

После переговоров между США, Украиной и Россией диктатор встретился с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Эксперты ISW обращают внимание, что кремлевские чиновники, публично комментировавшие ход встреч, озвучивали довольно разные предложения по прекращению войны. Однако ориентироваться, по мнению аналитиков, следует на слова самого Путина и его делегации.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

"Заявления Путина и членов нынешней российской переговорной группы отражают официальную позицию России на переговорах и четко демонстрируют, что Кремль по-прежнему не желает идти на компромисс в отношении своих первоначальных военных требований", - говорится в отчете.

Почему Путин отказывается от демилитаризованной зоны в Украине

Ключевым показателем неуступчивости Москвы в ISW называют отказ Кремля соглашаться на какую-либо демилитаризованную зону на территории послевоенной Украины. Кроме того, Россия не собирается снимать требование передать ей неоккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые её армия до сих пор не смогла захватить.

Во время встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин заявил, что единственной четкой "линией разграничения" с Украиной Москва считает собственную государственную границу, к которой незаконно относит все четыре частично оккупированные области. Кроме того, хозяин Кремля утверждал, что спорные "серые зоны" являются нечеткими, а мирные договоренности по ним не обеспечат длительного спокойствия.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

"Заявление Путина предполагает, что он не согласится на демилитаризованную зону в Украине и что он хочет иметь возможность развернуть свои войска вдоль потенциальной новой послевоенной российско-украинской границы", - отмечают аналитики.

Диктатор также дал понять, что согласится лишь на урегулирование с полным контролем Москвы над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Россия ещё в 2022 году включила эти территории в свою конституцию, а поправки 2020 года запрещают любые действия, направленные на отчуждение её "земель".

"Российские чиновники и Путин неоднократно заявляли, что Москва считает все четыре аннексированные региона частью Российской Федерации, даже если их войска не полностью оккупировали эти регионы", - напоминают в ISW.

Нынешнее заявление Путина согласуется с его речью в МИД России в июне 2024 года, где он требовал вывода украинских войск со всей территории четырёх незаконно аннексированных регионов, включая неоккупированные части. Кремлевские чиновники до сих пор ссылаются на эту речь как на неизменную позицию России относительно условий прекращения войны.

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