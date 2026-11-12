Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Чтобы удалить старый пень, не обязательно перекапывать газон или использовать агрессивные химикаты.

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Как убрать пень с газона / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от пня на участке без выкорчевывания

Какой грибной мицелий помогает разлагать древесину

Сколько времени нужно, чтобы старый пень разложился

Избавиться от старого пня можно без экскаватора, сложных земляных работ и агрессивной химии. Для этого используют мицелий специального гриба, который постепенно разлагает древесину. Метод требует времени, однако позволяет убрать остатки дерева, не повреждая газон, пишет Главред со ссылкой на Deccoria.

Как удалить пень с помощью грибного мицелия

Для разложения древесины используют гриб Phlebiopsis gigantea. Это сапрофитный вид, который питается мертвой органикой. Попадая внутрь пня, мицелий постепенно разрушает древесину, из-за чего она становится мягкой, ломкой и начинает распадаться.

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Небольшие пни при благоприятных условиях могут разложиться примерно за шесть месяцев. Для крупных экземпляров процесс длится от одного до двух лет. На скорость также влияют порода дерева, твердость древесины и погодные условия.

Специальный мицелий продается в садовых центрах и магазинах товаров для дома. Стоимость одной упаковки составляет примерно 20–50 злотых. Препарат необходимо использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Как правильно обработать пень

Сначала в древесине нужно просверлить отверстия глубиной не менее 15 см и диаметром 8–12 мм. Они помогут мицелию проникнуть внутрь. Альтернативный вариант - сделать на верхушке пня глубокие надрезы топором в виде сетки. Также желательно, чтобы остаток дерева был срезан как можно ближе к земле.

Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Затем мицелий разводят в воде в соответствии с инструкцией на упаковке. В приведенном изданием примере для приготовления смеси используют около пяти литров воды. Полученным раствором обрабатывают пень, в частности просверленные отверстия и надрезы.

После этого древесину накрывают компостом, мульчей или брезентом, чтобы защитить от пересыхания. Далее остается дождаться, пока гриб постепенно разложит древесину. Когда пень станет достаточно мягким и ломким, его будет легче удалить из земли.

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