Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский метод

Этот метод основан на химическом принципе "подобное растворяется в подобном".

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Японский способ очистки газовой плиты / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Почему жир так прочно пригорает к решеткам плиты

Как работает японский метод очистки конфорок

Горелки и решетки газовой плиты нужно чистить регулярно, ведь на них скапливается жир, остатки пищи и нагар. Чтобы процесс уборки стал проще, можно воспользоваться японским методом очистки.

Главред решил разобраться, как быстро почистить конфорки газовой плиты.

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Как работает японский метод очистки

Жир и пригоревшие остатки пищи на решетках и конфорках газовой плиты можно размягчить обычным кулинарным маслом. Так называемый японский метод очистки работает по химическому принципу "подобное растворяется в подобном": детали натирают маслом, накрывают влажными бумажными полотенцами и оставляют на 15–20 минут, пишет Deccoria.

Перед процедурой плиту нужно выключить и дождаться, пока она полностью остынет. Снимать следует решетку и только те элементы горелки, которые, согласно инструкции к прибору, можно демонтировать и мыть.

Масло частично смешивается с жирной грязью и разрыхляет её. После выдержки полотенца убирают, излишки масла вместе с загрязнениями вытирают, а чугунные детали тщательно моют под проточной водой с моющим средством для посуды. Собирать плиту можно только тогда, когда все элементы полностью высохнут.

Почему грязь на плите так трудно отмыть

Решетки и конфорки расположены непосредственно под посудой, поэтому первыми принимают на себя брызги от жарки и выкипевшую пищу. Убрать их сразу во время приготовления удаётся редко. К тому же кухонные пары содержат мелкие частицы жира, которые оседают на соседних поверхностях.

Шероховатая поверхность чугуна способствует тому, что грязь прилипает быстрее. Конфорки же имеют многочисленные углы, изгибы, щели и стыки, куда губка почти не дотягивается. Поэтому протирание только видимой части проблему не решает - остатки в труднодоступных местах пригорают снова при следующем включении плиты.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Где масло не справится

Обугленные отложения по своим свойствам существенно отличаются от свежего жира. Под действием высоких температур в маслах происходит ряд изменений, в частности полимеризация, в результате которой образуется слой с очень сильным сцеплением.

Японский метод эффективно удаляет поверхностную грязь и часть старых отложений, однако полностью нагар не снимает. Его роль - подготовить поверхность к применению других средств, рассчитанных именно на пригоревшие загрязнения, например пасты из пищевой соды или соли.

Как очистить газовую плиту от жира и нагара - видео:

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