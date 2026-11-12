Курс доллара и евро может резко взлететь: банкир озвучил прогноз на 16–22 ноября

Банкир призвал украинцев не поддаваться валютному ажиотажу.

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Курс валют в Украине с 16 по 22 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 16–22 ноября

Сколько будет стоить евро на следующей неделе

Стоит ли украинцам сейчас покупать валюту

Курс валют в Украине в период с 16 по 22 ноября останется относительно стабильным. Доллар на межбанковском и наличном рынках может стоить 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. Об этом рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Каким будет курс доллара и евро 16–22 ноября

По прогнозу Лесового, в период с 16 по 26 сентября курс доллара на межбанковском и наличном рынках будет находиться в пределах 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.

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Ежедневные изменения курса будут умеренными: до 5–15 копеек на межбанке, 10–20 копеек в коммерческих банках и до 30 копеек в обменных пунктах. Средние недельные отклонения могут составить до 1–1,5 % от начального курса.

"Поэтому главным ожиданием на следующую неделю является сохранение относительного курсового равновесия и постепенное снижение ситуативного ажиотажа. Нацбанк располагает инструментами для сглаживания чрезмерных колебаний, а гражданам стоит пользоваться главным инструментом собственной финансовой безопасности - холодным расчетом", - отметил банкир.

По словам эксперта, разница между курсами покупки и продажи валюты на межбанке составит до 15 копеек за доллар и до 20 копеек за евро. В коммерческих банках этот показатель может достигать 50–60 копеек за доллар и 80 копеек - 1 грн за евро.

В обменных пунктах разница будет еще более ощутимой: до 60 копеек - 1 грн за доллар и до 1–1,3 грн за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что может повлиять на курс валют в Украине

Одним из главных факторов, которые будут влиять на валютный рынок, останется психологическое поведение граждан. Российские ракетно-дроновые атаки, повреждения энергетических объектов, проблемы в производственном секторе и военная неопределенность могут усиливать желание украинцев переводить сбережения в иностранную валюту.

В то же время банкир предостерегает от поспешных решений. По его словам, отдельные обменные пункты могут повышать курс продажи, ориентируясь не только на экономические предпосылки, но и на готовность граждан платить больше из-за опасений дальнейшего подорожания.

"В таких случаях ажиотаж начинает подпитывать сам себя. Высокая цена провоцирует новый спрос, а усиление спроса используется для очередного повышения цены. И именно граждане, стремившиеся уберечь сбережения, рискуют понести наибольшие финансовые потери", - пояснил Лесовой.

Он также обратил внимание на разницу между курсами покупки и продажи. Если она достигнет 1–1,5 грн, поспешная покупка валюты может оказаться невыгодной даже без дальнейшего снижения её стоимости.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Основные показатели валютного рынка с 16 по 22 ноября:

Коридоры валютных колебаний: 45–45,7 грн/$ и 50–52 грн/€ (на межбанке) и 45–45,7 грн/$ и 50–52 грн/€ (на наличном рынке).

Ежедневные изменения курса: до 0,05–0,15 грн (межбанк), до 0,1–0,2 грн (коммерческие банки), до 0,3 грн (обменные пункты).

Разница между курсами покупки и продажи: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (межбанк), до 0,5–0,6 грн за $1, до 0,8–1 грн за €1 (коммерческие банки), до 0,6–1 грн за $1, до 1–1,3 грн за €1 (обменные пункты).

Разница курсов покупки на наличном рынке: 0,2–0,3 грн за $1, 0,3–0,5 за €1 (коммерческие банки), 0,3–0,5 грн за $1, 0,5–0,7 за €1 (обменные пункты).

Разница курсов продажи на наличном рынке: 0,1–0,2 грн за $1, 0,2–0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3–0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обменные пункты).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и на наличном рынке - 0,1–0,15 грн.

Средние недельные курсовые отклонения - до 1–1,5 % от начального курса недели.

Грозит ли гривне резкое падение

По оценке Лесового, объективная экономическая ситуация пока не дает достаточных оснований ожидать валютного коллапса. Национальный банк и в дальнейшем будет компенсировать избыточный спрос на межбанке с помощью валютных интервенций.

Кроме того, режим управляемой гибкости позволит регулятору сдерживать чрезмерные курсовые колебания. Среди других факторов, которые будут определять ситуацию на валютном рынке, банкир назвал объемы импорта, валютные поступления экспортеров, инфляцию, мировые цены на энергоносители и международную финансовую поддержку Украины.

В то же время эксперт подчеркивает, что валютный рынок не является местом, где страх гарантирует защиту сбережений. Поэтому при покупке долларов и евро украинцам стоит учитывать не только возможные изменения курса, но и разницу между ценами покупки и продажи.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Лесовой прогнозировал, что курс доллара 9–15 ноября будет держаться в коридоре 45–45,7 грн. По его оценке, спрос превышал предложение, что сказывалось на доступности наличной валюты в обменных пунктах.

Экономист и финансист Александр Савченко отметил, что американская валюта не достигнет 50 грн до конца 2026 года. Он также назвал ориентир 46–47 грн в качестве целевого уровня постепенного ослабления гривны.

Национальный банк Украины опубликовал официальные курсы валют и зафиксировал снижение котировок доллара и евро. По данным регулятора, на 12 ноября курс доллара был установлен на уровне 45,32 грн.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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